楊柳來襲...澎湖宣布明天停班停課 海岸港區下禁制令

中度颱風「楊柳」直撲台灣地區，澎湖縣政府對明天海岸、港區下「禁制令」，嚴禁任何人進入海岸線。至晚間8時30分，澎湖縣府宣布明天停班停課。

澎湖縣政府表示，依據中央氣象署今天發布中度颱風楊柳警報資料顯示，明天日澎湖地區有平均風9級以上或陣風11級以上的強風，為維護縣民生命財產安全及準備各項應變作為，澎湖縣明天停止上班、停止上課。

澎湖縣長陳光復今天下午召開颱風整備會議，指出今晚到明天，各海域風浪逐步增強，浪高恐超過4公尺，對海岸、港區下「禁制令」，明天上午9時起，船舶一律限制進出港，任何人員不得進入海岸線。

澎湖縣政府表示，中央氣象署今天下午2時30分發布陸上颱風警報，指楊柳颱風行徑路線對台灣東半部海面、巴士海峽及台灣海峽將構成威脅，預計明天中午暴風圈接觸澎湖陸地，下午風雨增強，提醒民眾務必提前做好防颱準備，特別注意防範強風、豪雨及低窪地區淹水等情形，確保生命財產安全。

澎湖縣政府表示，受颱風及其外圍環流影響，澎湖縣明天局部地區有平均風9級以上，或11級以上陣風，明天對外海運、空運全面停航，約5000名旅客因此滯留澎湖，陳光復指示風過協助疏運。 楊柳颱風來襲，澎湖縣政府宣布13日停班停課，並對海、港區發布禁制令。圖／澎湖縣政府提供

