楊柳颱風逼近 8/13海陸空交通狀況一次看

受楊柳颱風影響，中央氣象署發布海上陸上颱風警報，警戒範圍持續擴大，包括南投、彰化以南及花東地區。對於13日海陸空交通狀況，不僅國內航班全面停駛，國際航班也受影響，且離島預估有14航線、129航次交通船停航。

海運部分：

航港局指出，預估明天14航線129航次停航，受影響範圍包含基隆-馬祖全部停航；南竿福澳-福州琅岐全部停航；北竿白沙-福州黃岐全部停航；金門-石井全部停航；金門-五通全部停航；高雄-馬公全部停航；布袋-馬公全部停航。

馬公-望安-七美全部停航；將軍-東吉全部停航；東港-小琉球全部停航；鹽埔-小琉球全部停航；富岡-綠島全部停航；富岡-蘭嶼全部停航；後壁湖-蘭嶼全部停航。

空運部分：

中華航空

（一）桃園航班取消

CI116/CI117 桃園往返福岡

CI122/CI123 桃園往返沖繩

CI162/CI163 桃園往返首爾仁川

CI527/CI528 桃園往返深圳

CI703/CI704 桃園往返馬尼拉

CI915/CI916、CI919/CI920、CI923/CI924 桃園往返香港

（二）高雄航班取消

CI126/CI127 高雄往返東京成田

CI132/CI133 高雄往返沖繩

CI176/CI177 高雄往返大阪

CI839/CI840 高雄往返曼谷

CI934 香港飛往高雄

CI935/CI936 高雄往返香港

華信航空

13日國內線航班，全天取消。

長榮航空

受楊柳颱風影響，明天下午往返高雄航班將取消或調整飛航時間，桃園機場及台北松山機場維持正常起降。

立榮航空

13日國內線航班全數取消。

台灣虎航

航班取消

- IT670/IT671 高雄-濟洲島往返航班

- IT288/IT289 高雄-沖繩那霸往返航班

- IT284/IT285 高雄-大阪關西往返航班

- IT262/IT263 高雄-岡山往返航班

- IT772/IT773 高雄-仙台往返航班

- IT321/IT322 高雄-澳門往返航班

- IT585/IT586 高雄-峴港往返航班

- IT281 東京成田-高雄航班

航班提前

- IT268 高雄-名古屋航班

航班延後（延至14日起飛）

- IT269 名古屋-高雄航班

陸運部分

台灣高鐵公司指出，已完成防颱應變中心開設，24小時監控全線颱風動態。依據目前各項氣象資訊綜合研判，13日中午12:00以前全線可正常營運，各車次列車依時刻表發車。高鐵公司將進一步蒐集颱風相關資訊後，規劃13日中午12:00以後的營運模式，並於13日上午9:00前宣布公告。

此外，台灣高鐵公司各車站、基地、維修單位及全線保全持續進行相關防颱作業巡檢並回報防颱應變中心，以確保營運及旅客安全。高鐵防颱應變中心並將依照颱風對全線影響狀況，隨時與交通部、鐵道局保持密切聯繫，做好防颱應變。

台鐵公司

西部幹線（基隆=潮州=枋寮）：

（一）對號列車

下行列車：131次（含）前各次列車正常行駛；117、121、123次行駛至彰化；371、161、111次行駛至潮州；301次全區間停駛。

上行列車：122次（含）前各次列車正常行駛；162次潮州=南港間正常行駛。

（二）區間(快)車：基隆=潮州間正常行駛，潮州=枋寮間視風雨狀況調整。

二、 東部幹線：

（一）北迴線、宜蘭線（花蓮=樹林）：各級列車正常行駛。

（二）花東線（臺東=花蓮）：各級列車停駛。

三、 南迴線（新左營=臺東）：各級列車停駛；411、415次改由花蓮始發。

四、 支線：正常行駛。

五、 環島觀光列車1次、2次，藍皮列車5898次、5899次，鳴日廚房6008次、6009次列車各停駛。

商品推薦