卓榮泰：楊柳颱風明台東登陸 籲東部、南部嚴防強風豪雨

中颱楊柳暴風圈預計明早7時觸陸，明晚11時離開台灣本島，恐對東部及南部帶來250至450毫米雨量，行政院長卓榮泰今晚至中央災害應變中心並與高雄、台南、嘉義、屏東、台東、花蓮縣市首長視訊，卓揆希望各縣市做好防颱前置工作，尤其是山區及低窪地區人員安全疏散撤離，因國內菜價上漲驚人，卓也要求農業部做好做需來穩定物價。

卓榮泰表示，颱風緊接而來，東部與中南部為降雨熱區，水電維生系統包括電線桿及基地台先前因颱風及豪雨受損嚴重，也造成南部不少地區長時間缺電缺水，屋損情況嚴重也十分脆弱，他說，此次楊柳颱風預計明早從台東登陸至明天深夜是颱風侵襲最嚴重時段，希望中央及地方各防災單位做好所有防颱整備措施。

花蓮縣徐榛蔚指出萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖，因颱風帶來大量降雨，恐將等於一座南化水庫蓄水量，憂心影響下游居民安全，盼中央協助找出最佳解決辦法。

氣象署指出，中度颱風楊柳今天傍晚在台東縣東南東方約530公里海面上，朝台灣東方近海接近，中央氣象署指出，楊柳颱風強度持續增強，七級暴風半徑120公里，以每小時29轉35公里向西北西轉西北行進，預計颱風影響台灣陸地時間從13日上午7時暴風圈觸地後，將開始對東半部及南部地區陸地帶來強風及豪大雨。

氣象署表示，颱風影響期間主要強降雨區為東半部、南部及中南部山區，降雨量在200毫米至450毫米，受楊柳颱風影響最大縣市為嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣和台東縣等6縣市，共115鄉鎮市區的沿海河口低窪與易淹水區，須注意強降雨造成積淹水。

中央災害應變中心表示，受颱風外圍環流影響，台灣東部沿海地區須留意長浪影響，行駛海濱道路注意行車安全，適逢暑假期間，民眾勿前往海邊觀浪。花東、中南部地區、離島及沿海空曠地區，須預先做好防強風災害準備。

中央災害應變中心統計截至今天下午5時30 分，花蓮縣撤離86人及台南市撤離65人，共計151人。花蓮縣光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉、秀林鄉，臺東縣成功鎮、池上鄉、太麻里鄉，高雄市六龜區、茂林區、那瑪夏區、桃源區及屏東縣霧台鄉，共開設24處收容處所，收容286人。

花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖日前壩高約200公尺，依據氣象署預報楊柳颱風於花蓮山區的累積總雨量450毫米推估，蓄水量將自2200萬立方公尺增加至約4800萬立方公尺，湖面距離溢流口約40公尺，暫無壩頂溢流風險。農業部表示，目前每日衛星影像蒐集、下游水位監看、架設遠端即時影像監測等多元方式，持續掌握堰塞湖水位變化。

