未列楊柳颱風警戒區域 基隆宣布明正常上班上課
基隆市政府今晚宣布，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，基隆市尚未列入楊柳颱風陸上警戒區域，經基北北桃共識，明天照常上班及上課，市府將持續注意颱風最新動態。基隆今晚天氣良好，並無風雨。
