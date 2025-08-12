颱風楊柳侵台！盧秀燕坐鎮災變中心 台中市明天正常上班上課

颱風楊柳侵襲台灣，預計將對台灣東部、南部帶來風雨，台中市長盧秀燕今晚主持消防局災害應變中心工作會報，今天下午一級開設，盧秀燕宣布明天正常上班課，彰化、南投、苗栗都正常上班課。

市警局已通報各分局於颱風期間對歷年颱風、大（豪）雨期間易致淹水區域99處，加強巡視，如有災情即時警戒、管制及交通疏導，並通報相關權責機關派員處置，各分局災情通報民力人員保持24小時通訊暢通。

另外，因應楊柳颱風災害防救需要，台中市大雪山、南湖大山、中央尖山、鳶嘴山及橫嶺山等各大山岳；臨海(含港口、高美濕地)、大甲溪、大安溪、烏溪及大肚溪河床範圍，都屬於市警局執行管制及勸導禁止民眾進入或命令離去的區域。

環保局已通知轄內76家達分級運作量運作毒性化學物質業者，加強颱風應變措施，並派員抽查3家位於台中港西碼頭達分級運作量、有運作第三類毒性化學物質業者，宣導務必落實颱風來襲前巡廠整備作業及安排緊急應變人力，以確保廠房安全。

根據氣象署截至今晚7時15分的資料顯示，第11號颱風過去3小時強度略為增強，中心目前在台東東南東方海面，向西北西轉西北移動，對台東、花蓮、彰化以南地區構成威脅，預計此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢。

