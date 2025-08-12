聽新聞
0:00 / 0:00
颱風楊柳侵台！盧秀燕坐鎮災變中心 台中市明天正常上班上課
颱風楊柳侵襲台灣，預計將對台灣東部、南部帶來風雨，台中市長盧秀燕今晚主持消防局災害應變中心工作會報，今天下午一級開設，盧秀燕宣布明天正常上班課，彰化、南投、苗栗都正常上班課。
市警局已通報各分局於颱風期間對歷年颱風、大（豪）雨期間易致淹水區域99處，加強巡視，如有災情即時警戒、管制及交通疏導，並通報相關權責機關派員處置，各分局災情通報民力人員保持24小時通訊暢通。
另外，因應楊柳颱風災害防救需要，台中市大雪山、南湖大山、中央尖山、鳶嘴山及橫嶺山等各大山岳；臨海(含港口、高美濕地)、大甲溪、大安溪、烏溪及大肚溪河床範圍，都屬於市警局執行管制及勸導禁止民眾進入或命令離去的區域。
環保局已通知轄內76家達分級運作量運作毒性化學物質業者，加強颱風應變措施，並派員抽查3家位於台中港西碼頭達分級運作量、有運作第三類毒性化學物質業者，宣導務必落實颱風來襲前巡廠整備作業及安排緊急應變人力，以確保廠房安全。
根據氣象署截至今晚7時15分的資料顯示，第11號颱風過去3小時強度略為增強，中心目前在台東東南東方海面，向西北西轉西北移動，對台東、花蓮、彰化以南地區構成威脅，預計此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人朝聖報現況
▪️有颱風假？楊柳颱風最新各地侵襲機率曝、3地達97% 今將海陸警齊發
▪️侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現
▪️中颱楊柳恐強風豪雨1張圖看「風險區」 淹水警戒和易致災地區曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言