楊柳颱風進逼 周春米：提高警覺 全力做好防災應變

中央氣象署今下午發布楊柳颱風陸上颱風警報，屏東縣政府同時將災害應變中心提升為一級開設，縣長周春米主持會議說，屏東經歷丹娜絲颱風及0728豪雨，這次颱風挑戰更嚴峻，各單位務必提高警覺，全力做好防災與應變工作。

周春米說，楊柳颱風陣風可達10級以上，平均風力7至8級，短短2小時內降雨量恐達200毫米，加上丹娜絲颱風及0728豪雨已使山區累積大量雨量，須嚴防坍方、土石流及淹水災情。

周春米強調，縣府已責成各單位檢查抽水站、抽水機與清疏清淤作業，並與台電、自來水公司、中華電信等單位合作，確保民生設備正常運作，同時呼籲鄉親非必要請勿外出，保護自己也保護他人。

根據縣府災害應變中心資料，楊柳颱風預計於13日上午8時觸陸，晚間7時至10時脫離全台，13日下午2時至5時為強降雨尖峰時段，潮汐預報為小潮0.99公尺。颱風中心結構扎實，水氣集中於南方，可能引發短時強降雨，須留意0728豪雨致災地點，注意二次災害。預測13日山區24小時雨量達330毫米以上，為大雨至豪大雨等級。

縣府各局處應變措施包括，消防局已通報各編組單位與鄉鎮市公所加強防災，針對易成孤島地區落實災害監測、預警與物資、機具整備；民政處33鄉鎮完成三級開設，下午5時掌握各地開設狀況，要求公所即時疏散有危險的居民；原民處已向9原鄉公所發布警戒，並預設撤離方案；社會處確認收容單位備妥，總收容量能達10萬5911人，結合民間單位整備熱食與民生物資。

水利處成立防汛應變小組，17座抽水站及154台移動式抽水機今晚完成整備，並於晚間7時啟動牡丹水庫調節性放水；工務處成立應變小組，9組開口契約機械待命，晚間再增2組，並監控重點橋梁與屏106、屏146、屏31等道路，視情況預警封閉；農業處已發布新聞稿，提醒農漁民加強防颱，並啟動災損救助機制，通知產業團體及合作社整備；交旅處負責東琉線、鹽琉線航班暫停開放，觀光景點依停班停課情形關閉。

縣府提醒，颱風影響期間，請鄉親密切注意氣象與防災資訊，遠離山區及海邊危險地帶，並隨時配合各項防災措施，共同守護家園安全。

原鄉撤離情況，截至晚間7時半，原鄉共撤離211人，包括霧台鄉撤離28人、泰武鄉撤離183人。

