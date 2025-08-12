快訊

整理包／穿心颱楊柳進逼！9縣市明日停班停課 各地颱風假資訊看這裡

恆春居民支持核三延役 郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

移動速度快！楊柳颱風不斷增強「開眼了」 陸警範圍擴大至13縣市

颱風楊柳來襲 國際線航班異動取消多

中央社／ 台北12日電

受到颱風楊柳來襲影響，明天國際線航班部分取消或異動，提醒民眾留意航班異動資訊。

根據中央氣象署觀測，颱風楊柳今天下午5時的中心位置在北緯21.5度，東經125.8 度，即在台東的東南東方約500公里之處，以每小時25轉28公里速度，向西北西轉西北進行。

受到楊柳影響，中華航空今天指出，CI116/CI117桃園往返福岡、CI122/CI123 桃園往返沖繩、CI162/CI163 桃園往返首爾仁川、CI527/CI528 桃園往返深圳、CI703/CI704 桃園往返馬尼拉及CI915/CI916、CI919/CI920、CI923/CI924 桃園往返香港取消。

CI126/CI127 高雄往返東京成田、CI132/CI133 高雄往返沖繩、CI176/CI177 高雄往返大阪、CI839/CI840高雄往返曼谷、CI934 香港飛往高雄及CI935/CI936 高雄往返香港取消。

華航說，其餘部分航班時間可能調整為提前或延遲起飛，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。

長榮航空指出，因受颱風楊柳影響，長榮航空明天下午往返高雄航班將取消或調整飛航時間，桃園機場及台北松山機場維持正常起降，最新航班異動資訊，請多加利用長榮航空官網或APP查詢。

台灣虎航表示，受颱風楊柳路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，IT670/IT671 高雄-濟洲島往返航班；IT288/IT289 高雄-沖繩那霸往返航班；IT284/IT285 高雄-大阪關西往返航班；IT262/IT263 高雄-岡山往返航班；IT772/IT773 高雄-仙台往返航班；IT321/IT322 高雄-澳門往返航班；IT585/IT586 高雄-峴港往返航班；IT281 東京成田-高雄航班等取消。

IT268 高雄-名古屋航班提前；IT269 名古屋-高雄航班延後，延至14日起飛。

台灣虎航建議，旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊，實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公布為準。

星宇航空則說目前尚未有航班異動。

楊柳颱風

不斷更新／穿心颱楊柳進逼！22縣市都宣布了 明日各地颱風假資訊看過來

楊柳颱風今天清晨5時30分發布海上警報，上午8時的中心位於台東的東南東方約730公里之處，以每小時25公里速度，向西北西進行，對台灣東半部海面及巴士海峽構成威脅。中央氣象署預估此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢，預計明天直接影響台灣，帶來強風豪雨，不排除今天下半天發布陸上颱風警報。

移動速度快！楊柳颱風不斷增強「開眼了」 陸警範圍擴大至13縣市

楊柳颱風移動速度快，預估明中午暴風圈觸陸，並從台東一帶登陸，傍晚從台南附近出海，中央氣象署預報員朱美霖表示，目前已有「開...

楊柳颱風逼近 8/13海陸空交通狀況一次看

受楊柳颱風影響，中央氣象署發布海上陸上颱風警報，警戒範圍持續擴大，包括南投、彰化以南及花東地區。對於13日海陸空交通狀況，不僅國內航班全面停駛，國際航班也受影響，且離島...

颱風楊柳侵台！盧秀燕坐鎮災變中心 台中市明天正常上班上課

颱風楊柳侵襲台灣，預計將對台灣東部、南部帶來風雨，台中市長盧秀燕今晚主持消防局災害應變中心工作會報，今天下午一級開設，盧...

台中13日正常上班課 盧秀燕：別去沿海、山區危險區域

颱風楊柳侵襲台灣，預計將對台灣東部、南部帶來風雨，台中市長盧秀燕今晚主持消防局災害應變中心工作會報，今天下午一級開設，盧...

乘客注意！中颱楊柳逼近 高鐵明中午12時前正常營運

楊柳颱風逼近，高鐵公司表示，明天中午12時前全線正常營運，各車次列車依時刻表發車，明天中午12時後營運模式，將於明早9時...

