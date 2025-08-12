颱風楊柳來襲 國際線航班異動取消多

受到颱風楊柳來襲影響，明天國際線航班部分取消或異動，提醒民眾留意航班異動資訊。

根據中央氣象署觀測，颱風楊柳今天下午5時的中心位置在北緯21.5度，東經125.8 度，即在台東的東南東方約500公里之處，以每小時25轉28公里速度，向西北西轉西北進行。

受到楊柳影響，中華航空今天指出，CI116/CI117桃園往返福岡、CI122/CI123 桃園往返沖繩、CI162/CI163 桃園往返首爾仁川、CI527/CI528 桃園往返深圳、CI703/CI704 桃園往返馬尼拉及CI915/CI916、CI919/CI920、CI923/CI924 桃園往返香港取消。

CI126/CI127 高雄往返東京成田、CI132/CI133 高雄往返沖繩、CI176/CI177 高雄往返大阪、CI839/CI840高雄往返曼谷、CI934 香港飛往高雄及CI935/CI936 高雄往返香港取消。

華航說，其餘部分航班時間可能調整為提前或延遲起飛，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。

長榮航空指出，因受颱風楊柳影響，長榮航空明天下午往返高雄航班將取消或調整飛航時間，桃園機場及台北松山機場維持正常起降，最新航班異動資訊，請多加利用長榮航空官網或APP查詢。

台灣虎航表示，受颱風楊柳路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，IT670/IT671 高雄-濟洲島往返航班；IT288/IT289 高雄-沖繩那霸往返航班；IT284/IT285 高雄-大阪關西往返航班；IT262/IT263 高雄-岡山往返航班；IT772/IT773 高雄-仙台往返航班；IT321/IT322 高雄-澳門往返航班；IT585/IT586 高雄-峴港往返航班；IT281 東京成田-高雄航班等取消。

IT268 高雄-名古屋航班提前；IT269 名古屋-高雄航班延後，延至14日起飛。

台灣虎航建議，旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊，實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公布為準。

星宇航空則說目前尚未有航班異動。

商品推薦