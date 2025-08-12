颱風楊柳逼近 澎湖縣府完成防災整備
颱風楊柳路徑逼近，澎湖縣政府今天下午完成各項災害應變整備，預計13日對澎湖影響最劇。縣長陳光復提醒民眾務必做好防颱準備，注意防範強風豪雨，確保生命財產安全。
澎湖縣政府表示，氣象署今天下午發布颱風楊柳海上及陸上颱風警報，其路徑對台灣東半部海面、巴士海峽及台灣海峽構成威脅，暴風圈預計13日中午接觸澎湖陸地，午後風雨將逐漸增強。
陳光復表示，颱風楊柳所帶來的風雨，可能對澎湖造成顯著影響，特別提醒相關單位務必加強排水溝渠疏通、漁工安置及養殖設施防護，並要求漁船儘速返港繫纜固定。
陳光復指出，今晚起至13日，各海域風浪將逐步增強，應變中心宣布13日上午9時起海岸港區禁制令生效，船舶一律限制進出港，任何人員不得進入海岸線。
澎湖縣政府表示，受颱風及其外圍環流影響，13日局部地區有平均風力達9級以上或陣風11級以上的可能。澎湖對外海空運13日全面停航，目前約5000名旅客滯留。獨居長者餐食將於13日以代餐方式先行送達家中，做好相關準備。
澎湖災害應變中心自今天下午6時起啟動三級開設、13日中午12時提升為一級開設，民眾若有災情通報，可撥打119報案系統或1999服務專線，各權管單位將派員即時處理。
