楊柳颱風屏東原鄉撤離28人 大社舊部落16人不願撤離簽切結書

楊柳颱風來襲，屏東縣原鄉今下午展開預防性撤離，原民處統計截至今12日晚間6時半山區撤離28人，三地門鄉舊大社部落聯外道路0728豪雨受損道路坍方、高低落差達3層樓高，仍有6戶16人留在舊部落，原要求強制性撤離，但16人不願撤離，簽下切結書，目前山區物資充裕。

楊柳颱風進逼，為維護山區居民生命財產安全，里港警分局今傍晚5時配合三地門鄉公所到舊大社部落展撤離勸導，由於0728豪雨造成通往舊大社部落聯外道路屏專6線重創，道路坍方、擠壓變形高低落差達3層樓，豪雨過後由公所、部落互助徒步運補送物資進去。

里港警分局、三地門鄉公所、消防隊等人員今傍晚5時到通往舊大社部落屏專6線，勸導舊大社部落落6戶16人，希望能下山依親或安置，16人不願下山，要留在山區，在不願撤離情況下，簽下切結書，16人共7男9女，年紀最大76歲，年紀最小小學二年級。山區的物資充裕約可維持10天。

三地門鄉大社部落在莫拉克風災後，大社部落集體遷村到瑪家鄉禮納里部落，當時有少數幾戶仍留在舊大社部落，未遷村，留在舊部落。

另外，霧台鄉佳暮部落有7人安置在長治百合部落佳暮村避難收容處所、霧台鄉有21人下山依親。

霧台鄉大武部落對外聯絡道路大武二號橋雖暫時搶通，大武村長麥庸正說，「大武部落是很有韌性的」，今一早有跟村民們廣播，若能下山依親就先下山依親，部落做好防颱措施，大武村的小山部落約45人，若擔心大雨造成上方的土石坍方，大武村活動中心也都準備好安置的相關物品。

麥庸正說，大武部落有設置微電網，今天也有提醒長輩們的藥物是否充足，部落的物資充裕，可維持約10多天。今天有村民在山下舉辦告別式，有些村民直接在山下依親，有些則是傍晚返回部落，傍晚他清點部落人數，有101人在部落。 屏東縣三地門鄉舊大社部落16人不願撤離，簽下切結書，通往舊大社部落的屏專6線，在0728豪雨過後道路坍方毀損，經初步搶修，部分路段可以騎摩托車通行。記者劉星君／翻攝 屏東縣三地門鄉舊大社部落16人不願撤離，簽下切結書。記者劉星君／翻攝 屏東縣三地門鄉舊大社部落16人不願撤離，簽下切結書。記者劉星君／翻攝 屏東縣三地門鄉舊大社部落16人不願撤離，簽下切結書。記者劉星君／翻攝

商品推薦