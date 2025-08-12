楊柳颱風來襲 加強清溝疏濬並防範病媒蚊孳生

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

隨著楊柳颱風逐漸接近臺灣，中央氣象署已發布陸上颱風警報，預估將帶來持續強降雨，易造成低窪地區淹水及積水情形。環境部提醒各地方政府及民眾，應及早於颱風侵襲前針對排水溝渠、側溝及雨水下水道進行清淤疏濬，確保排水暢通，減少淹水風險，並避免蚊蟲孳生，降低登革熱傳播風險。

環境部表示，積水環境除造成交通與財產損失外，亦為病媒蚊（如登革熱病媒蚊）的孳生溫床。近期氣溫偏高、降雨頻繁，正是病媒蚊大量繁殖的條件，一旦積水未及時清除，可能引發登革熱等傳染病疫情。

環境部呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」四步驟：「巡檢」家中及周圍的花瓶、水盤、樹洞、天溝、廢水桶、廢保利龍、寶特瓶、鍋碗、水盆、水缸、盆栽底盤、塑膠帆布及廢輪胎等容易積水的物品與地下室積水處，將容器積水「倒掉」，不需要的物品應分類「清除」，留下的物品要澈底「刷洗」，去除斑蚊蟲卵，並妥善整理、收納或倒置以避免再次積水，不讓病媒蚊有機可趁。

環境部提醒颱風前後應注意防災與防疫需同步並行，颱風前的清溝疏濬可降低淹水風險，災後地方政府應加強巡檢低窪易淹水積水區域與公園、校園、空地、空屋及工地等公共場域防止病媒蚊孳生，確保颱風過後能迅速恢復環境整潔，降低傳染病風險。

