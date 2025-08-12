颱風楊柳來襲 台南封閉道路橋梁、撤離65人
颱風楊柳逼近，台南市災害應變中心今天下午4時30分一級開設，市府晚上7時前封閉1路段、8座橋梁，且從東山區及左鎮區共撤離65人，各區撤離行動持續中。
市府已封閉南化區1路段，以及永康區、新營區、鹽水區、白河區、東山區等地的8座橋梁。
台南市長黃偉哲傍晚視察七股區西寮社區防災整備情形。他表示，西寮社區在颱風丹娜絲過境期間遭到嚴重衝擊，市府已全面強化防護設施與抽水能量。此外，市府也在徵得獨居長者與弱勢居民同意下，提前進行撤離安置，確保安全。
