中颱楊柳來勢洶洶...國防部應變中心一級開設 3萬官兵待命防災

中度颱風「楊柳」來勢洶洶，國防部表示，國防部應變中心已經在今天下午3時，配合中央完成一級開設，目前災防待命總兵力約3萬餘人，AAV7兩棲突擊車、膠舟等各類災防裝備機具計34類3000多部，均完成整備；並針對災害潛勢區及低窪地區預置兵力、機具，以即時救援。

國防部進一步表示，國防部應變中心由陸軍副總長陳忠文主持第一次管制會議，統籌指揮各作戰區，要求確依地方政府需求，編組兵力及運用相關機具設備，全力支援災防工作。

陳忠文在會議中指示各作戰區，務必秉持「救災視同作戰」原則，全力投入災防準備。並要求各單位應主動與地方政府保持密切聯繫，盡早做好各項防颱規劃與整備，務必將颱風可能造成的損害降至最低，確保民眾生命財產安全。

國防部強調，後續將掌握「楊柳」颱風行經路線，在官兵安全前提下，做好各項防颱與災害防救準備工作，確保國人生命財產安全。

