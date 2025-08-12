楊柳颱風來勢洶洶 災後復原前進指揮所要求加強巡查屋頂帆布綁固

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
丹娜絲颱風災後，南市府水利局將西寮社區海堤加高60公分、長度600公尺，作為第一道防線，降低海水倒灌風險。圖／南市水利局提供
楊柳颱風來勢洶洶，強度已增強且暴風半徑擴大，預計明天下午至晚間恐為雲嘉南地區帶來強風豪雨，行政院雲嘉南災後復原前進指揮所今也要求地方政府，緊急加強巡查受損屋頂帆布綁固，必要時預先啟動勸離與安置，防止二次災害發生。

雲嘉南災後復原前進指揮所指出，根據氣象預估，楊柳颱風預計13日上午至14日清晨影響台灣，其中，南部地區累積降雨量恐達250至600毫米，且沿海有9至10級強陣風，台南大約有2萬多戶受損房屋，且許多目前仍僅用帆布覆蓋屋頂，需特別留意巡查、補強修復或防護。

雲嘉南災後復原前進指揮所說，針對復建方面，台南截至12日已有266家廠商投入修繕，2472戶登記媒合，250戶完成簽約，54戶施工中，48戶已順利完工返家；嘉義縣則洽定137家廠商協助修繕，中央與縣府合作深入鄉鎮探查受損情況，進度穩定推進。

另外，生活物資則由經濟部協調9家家電業者捐贈930台家電，包括風扇、冰箱、洗衣機、除濕機、電視、微波爐與電子鍋等；另有9家寢具業者捐出5288件物資，涵蓋床包、枕頭、棉被、毛毯與睡墊，將依地方政府名單與配送地點，直接送達受災戶或指定地點。

雲嘉南災後復原前進指揮所強調，自成立以來，已多次整合中央與地方資源，並配合特別預算、弱勢補助與物資調度，全力推動災後復原與防災整備，確保在颱風來臨前完成必要防護。

另外，台南市政府於今下午4點半將災害應變中心提升為一級開設，各單位已進駐整合各項防救災資源，嚴陣以待，其中，七股西寮里7月受丹娜絲颱風衝擊，災情慘重，南市府已緊急將西寮社區海堤加高60公分、長度600公尺，作為第一道防線，降低海水倒灌風險。

南市水利局補充，西寮里已布設3台移動式抽水機，並全面完善備用電力與發電機配置，以防颱風造成停電時抽水作業中斷，由於此次颱風為中潮期，並非大潮或百年大潮，若潮位不高，防線可有效發揮作用，不過民眾仍要做好防颱準備，不可輕忽。

面對楊柳颱風來襲，水利局已在七股西寮里布設3台移動式抽水機，並全面完善備用電力與發電機配置，以防颱風造成停電時抽水作業中斷。圖／南市水利局提供
楊柳颱風來勢洶洶，預計明天下午至晚間恐為雲嘉南地區帶來強風豪雨，行政院雲嘉南災後復原前進指揮所今也要求地方政府，緊急加強巡查受損屋頂帆布綁固，必要時預先啟動勸離與安置，防止二次災害發生。圖／行政院提供
