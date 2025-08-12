災害還在復建又有颱風來襲 中市府霧峰勘查防二次受災

中度颱風「楊柳」來襲，預計明天影響台灣，帶來強風豪雨，民政局長吳世瑋今前往霧峰區勘查因日前連日強降雨造成坍的道路復建情形，27條道路受阻，其中6條主要道路及農路中斷，指示區公所應優先防範颱風，落實各項緊急防護措施，以免引發二次災害。

吳世瑋同時表示，台中市各區公所已全面進入警戒狀態，清點並整備人力與機具，強化災情應變與通報機制，全力降低颱風可能造成的災損風險。

他說，日前連日強降雨造成霧峰區27條道路受阻，其中有6條主要道路及農路因土石坍崩、路基流失，嚴重影響龍眼、鳳梨等農作物運輸，區公所除全力搶通，後續仍需進行擋土牆修復、農路重鋪及邊坡護坡等災後復建工程，以防颱風豪雨再度造成損害。

吳世瑋說，為防範楊柳颱風造成災情，截至今天下午1時45分，各區公所已針對轄內公園及綠地完成1166株樹木修剪，防止樹枝斷裂或倒塌影響公共安全，同時針對潛勢易淹水地區，主動加強巡查，並協請環保局清潔隊加強溝渠清淤。目前已完成52條溝渠清淤，確保排水暢通。各區公所已備妥沙包，依指定時間提供民眾領取沙包，協助民眾防範淹水風險，加強住家防護。

他說，位於災害潛勢溪流沿線的各區公所，務必密切關注降雨量變化，並隨時掌握保全戶名冊及撤離協助情況。一旦發布黃色警戒，應立即進行疏散撤離勸告。若發布紅色警戒，則應勸告或強制居民撤離至安全地點，並妥適安置。 台中市民政局長吳世瑋今前往霧峰區勘查因日前連日強降雨造成坍的道路復建情形。圖／台中市政府提供 台中市民政局長吳世瑋今前往霧峰區勘查因日前連日強降雨造成坍的道路復建情形。圖／台中市政府提供

