楊柳颱風逼近！氣象署估明晨觸陸傍晚台南出海 最快周四清晨解除海陸警

楊柳颱風逐漸接近，陸上警戒範圍也擴大，中央氣象署預報員朱美霖表示，預估楊柳颱風明天中午暴風圈觸陸，並從台東一帶登陸，由於其移動速度快，在陸地時間較短，受到中央山脈影響有限，因此仍會以中颱之姿，從台南附近出海，最快周四清晨就會解除颱風海上陸上警報。

朱美霖說，楊柳颱風強度逐漸增強，近中心最大風速從每秒33增強至35公尺，未來24小時颱風逐漸往西北西方向移動，以較快速度接近台灣東南方近海，目前陸上警戒範圍包含花蓮、台東、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東；海上警戒為台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

朱美霖表示，預估楊柳明天中午前後，從台東附近登陸，明天中午至下午逐漸通過台灣陸地，傍晚出海，而傍晚至晚間這段期間對澎湖影響最為顯著，周四凌晨從金門附近逐漸登陸福建，後續強度將減弱；明天至周四凌晨花東、中南部、金門注意強風豪雨。

朱美霖指出，目前各地以午後雷陣雨為主，西半部近山區有對流發展，但晚間這些對流將逐漸消散，取而代之的是颱風外圍環流，並為大台北、東北部帶來間歇雨勢。今晚至明天凌晨颱風逐漸接近，台灣附近風場以北台灣偏東風、東半部以偏北風為主。

明天上午東半部如花東、恆春半島、蘭嶼綠島風勢增強，颱風環流影響西半部，沿岸空曠地區會有較強陣風；明天中午至下半天，受到颱風影響有較強風勢出現，首當其中為花東，尤其台東接近颱風進中心。

颱風逐漸登陸並逐漸往西北方向移動後，西南沿海也有偏西風及西風，因此明天白天全台及澎湖、金門有強勁風力。

降雨部分，朱美霖說，今深夜至明天凌晨，颱風外圍環流影響東北部、東半部 雨勢愈來愈明顯。明天上午至下午，高屏雨勢增加，下午至晚間風雨最為顯著，花東降雨持續，颱風中心移動到山脈西側，為嘉義以南帶來顯著雨勢，澎湖明天傍晚至晚間也會有較強雨勢，這段期間各地需留意颱風短延時強降雨。

風力部分，明天台東縣（含蘭嶼、綠島）局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率，彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。

朱美霖提醒，隨著楊柳逐漸接近，其風雨變化快速，今晚起外圍環流為北部帶來局部陣雨，影響最顯著時間落在周三，東半部、屏東、南部山區白天風雨明顯；中午以後嘉義以南風雨增大，傍晚澎湖也有風雨，周四凌晨金門風雨增大，這段期間花東沿海、蘭嶼綠島有機會達6米以上巨浪。

至於何時解除警報，朱美霖表示，預估楊柳颱風將從台南附近出來，最快周四清晨之後，海陸警將一起解除；但由於楊柳颱風移動速度快、在陸地時間較短，因此受到中央山脈的影響有限，預估仍會以中颱之姿出海。

氣象署估楊柳颱風明晨觸陸、傍晚台南出海，最快周四清晨解除海陸警。圖／中央氣象署提供

