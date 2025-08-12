楊柳颱風逼近9縣市明陣風11級以上 有機會放颱風假

楊柳颱風接近中，明天一整天對台灣影響最大，中央氣象署下午17時18發布強風特報(紅色)，包括台東縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣等9縣市明天風力達紅色及橙色燈號，平均風恐9級以上或陣風11級以上發生的機率，有機會放颱風假。

氣象署指出，受颱風及其外圍環流影響，13日晨至13日晚上台東縣(含蘭嶼、綠島)局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率(紅色燈號)，彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率(橙色燈號)，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，請嚴加防範。

紅色燈號：台東縣。橙色燈號：彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣。黃色燈號：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、宜蘭縣、金門縣、連江縣。影響時間：13日晨至13日晚上。

中央氣象署資深預報員朱美霖下午被問到那些縣市有機會放颱風假，她指出，根據風雨預測，10級以上強陣風發生機率包括雲林以南、花蓮、台東、綠島、蘭嶼，以及澎湖，尤其首當其衝的花蓮、台東、綠島、蘭嶼平均風力更可能達12到14級。

朱美霖說，颱風中心登陸之後，會轉成西南風到南風，屆時中南部沿海區域也有機會達10級以上強陣風，但需屆時視颱風結構變化而定，氣象署會密切監測。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台南、屏東、花蓮不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

楊柳颱風接近中，明天一整天對台灣影響最大，中央氣象署下午17時18分發布強風特報(紅色)。圖／擷取自中央氣象署網站

商品推薦