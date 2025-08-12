快訊

馬太鞍溪堰塞湖遇楊柳颱風恐潰決 有光復鄉民帶愛貓避難

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
軍方這次派出軍車與兵力協助撤離，光復鄉有6車18人、鳳林鎮1車10人、萬榮鄉2車20人。記者王思慧／攝影
軍方這次派出軍車與兵力協助撤離，光復鄉有6車18人、鳳林鎮1車10人、萬榮鄉2車20人。記者王思慧／攝影

花蓮萬榮鄉馬太鞍溪上游崩塌形成堰塞湖，衛星影像監測屬橙色燈號，楊柳颱風帶來豪雨恐有潰決危險，花蓮3鄉鎮、7村259戶共690人被列為保全戶，其中光復鄉600餘人最多，下午4時起開始撤離。有人帶愛貓逃難，有人帶孩子搭軍車離開家園，更多人選擇騎機車到收容所。

光復鄉長林清水表示，光復鄉三個村民加起大概有655人左右，最多人是在靠近馬太鞍溪旁的大馬村香草場部落，這裡大概有530人，其他大平村約33人、東富村99人，下午4時集中先送村民避難。

吳姓男子從南部回花蓮參加部落豐年祭，沒想到遇到楊柳颱風攪局，第一次遇到要撤離；住在部落活動中心隔壁的夫妻則帶著兩隻愛貓到親友家避難；還有媽媽帶小孩上軍車，小孩可能太害怕大哭，媽媽急忙安撫。

林清水指出，這次收容所最主要集中在國立光復高級商工職業學校，校內有宿舍，剛好現在放暑假，可容納200多個人；另外有借學校體育館，也差不多可容納200多個人，如果人數再超過的話，公所可開放30到100個人。

林清水說，雖然匡列約有650個人，不過有些人不在，可能去上班等，下午撤離沒那麼多人，不過相信收容所空間足夠。晚上除了準備便當外，也跟慈濟基金會毯子、借床啦，又派人買地墊，這些民生必需品，一定會把安全做到好，讓大家避難。看氣象報告，大概明天早上颱風暴風圈才會碰到陸地，明天晚上可能就離開台灣，如果警報解除，大家就可以回家。

軍方這次派出軍車與兵力協助撤離，光復鄉有6車18人、鳳林鎮1車10人、萬榮鄉2車20人。

馬太鞍溪上月26日透過衛星影像發現，林業署花蓮分署的林田山事業區發生大崩塌，面積約500公頃，航遙測分署航照估算，天然壩高200公尺、壩體體積2億立方公尺，堰塞湖最大蓄水量達8600萬立方公尺，相當於一座南化水庫有效蓄水量。

有媽媽帶小孩上軍車撤離，小孩可能太害怕大哭。記者王思慧／攝影
有媽媽帶小孩上軍車撤離，小孩可能太害怕大哭。記者王思慧／攝影
花蓮萬榮鄉馬太鞍溪上游崩塌形成堰塞湖，衛星影像監測屬橙色燈號，楊柳颱風帶來豪雨恐有潰決危險。記者王思慧／攝影
花蓮萬榮鄉馬太鞍溪上游崩塌形成堰塞湖，衛星影像監測屬橙色燈號，楊柳颱風帶來豪雨恐有潰決危險。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉許多人選擇騎機車到收容所避難。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉許多人選擇騎機車到收容所避難。記者王思慧／攝影
花蓮萬榮鄉馬太鞍溪上游崩塌形成堰塞湖，楊柳颱風帶來豪雨恐有潰決危險，花蓮光復鄉600餘人最多，下午4時起開始撤離。記者王思慧／攝影
花蓮萬榮鄉馬太鞍溪上游崩塌形成堰塞湖，楊柳颱風帶來豪雨恐有潰決危險，花蓮光復鄉600餘人最多，下午4時起開始撤離。記者王思慧／攝影
住在光復鄉部落活動中心隔壁的夫妻則帶著兩隻愛貓到親友家避難。記者王思慧／攝影
住在光復鄉部落活動中心隔壁的夫妻則帶著兩隻愛貓到親友家避難。記者王思慧／攝影
花蓮萬榮鄉馬太鞍溪上游崩塌形成堰塞湖，衛星影像監測屬橙色燈號，楊柳颱風帶來豪雨恐有潰決危險。圖／林保署花蓮分署
花蓮萬榮鄉馬太鞍溪上游崩塌形成堰塞湖，衛星影像監測屬橙色燈號，楊柳颱風帶來豪雨恐有潰決危險。圖／林保署花蓮分署

