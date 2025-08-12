快訊

楊柳颱風逼近！青江菜拍賣價達200元 板農超市備貨多6成還賣不夠

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民眾下午到板橋農會超市採購，但貨架上的葉菜類蔬菜寥寥無幾。記者江婉儀／攝影
丹娜絲颱風上月重創南部農作災損嚴重，板橋果菜公司表示，葉菜類雖然因品質不佳，漲幅不大，但平均價格仍高達上百元，甚至青江菜一公斤拍賣價高達200元。板橋農會活力市場則表示，已比平常備貨多6成，但仍供不應求，認識還有民眾致電詢問供應狀況。

板橋果菜公司表示，交易因周二開市需求，交易順暢，各品項蔬菜價格漲多跌少，葉菜類因為預期心理及品質不佳，雖然平均漲幅不大，平均價仍高達上百元，青江菜甚至拍賣價高達一公斤200元高價，其它耐存放蔬果漲幅較高，其中包白菜漲幅高達58.2%，蚵白菜到貨量銳減不及平日十分之一。

新北果菜公司總經理江惠貞日前與現場拍賣員到產地視察，了解產地作物受損情況及後續產地恢復時間評估，若是之後氣候穩定，蔬果供應量提升菜價才有機會逐漸回穩。

果菜公司表示，本次楊柳颱風對於未來蔬果生長帶來影響程度，需視後續風雨情況而定，已請拍賣員持續追蹤產地狀況並請農友提供照片參考，預估供菜量及菜價回穩時間勢必會受影響。

板橋農會表示，楊柳颱風於11日晚間增強為中度颱風，氣象署於12日下午2時30分發布陸上颱風警報，面對颱風直撲台灣而來，民眾應變心理已明顯反映在蔬菜消費行為上。

板農表示，活力超市常態供應葉菜根莖類商品，葉菜類每周上架量約1000包，依據過往颱風經驗，11、12兩日已加倍進貨，兩日上架量已達650包，已比平時提高約6成，依舊在營業日未結束前提前售完，面臨颱風蔬菜搶購潮，超市備貨仍顯供不應求，除了常客之外，增加不少消費者來店搶購，甚至有市民積極來電洽詢店內蔬菜供應現況。

新北果菜公司總經理江惠貞日前與現場拍賣員到產地視察，了解產地作物受損情況及後續產地恢復時間評估，若是之後氣候穩定，蔬果供應量提升菜價才有機會逐漸回穩。圖／新北果菜市場提供
超市 菜價 農會 楊柳颱風

