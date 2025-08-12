颱風楊柳逼近 花蓮馬太鞍溪下游村落預防性撤離
中央氣象署發布颱風楊柳陸上警報，為避免花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖災害，花蓮光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉今天下午2時起，陸續實施預防性撤離。
馬太鞍溪上游因大規模崩塌形成堰塞湖，下游受影響區域包括萬榮鄉明利村、光復鄉大馬、大平、東富村、鳳林鎮長橋、大榮、山興里等7個村落，今天下午陸續撤離保全戶。
光復鄉長林清水說，光復鄉3村總撤離人數約650人，以香草場部落530人最多，特別在村裡設置接駁點，由軍方安排車輛接駁至國立光復高級商工職業學校，其中有7名住戶因行動不便，由救護車專車接駁至收容所或醫院，民眾也可選擇依親。
林清水表示，正值暑假期間，光復商工提供200個宿舍床位，體育館也可容納200多人；公所也有空間可收容最多100人，會提供簡單民生用品、零食及毯子等，陪同民眾度過颱風夜。
大馬村香草場部落居民表示，部落距離下游河堤約300公尺，過去颱風沒有撤離過，這次因堰塞湖必須撤離。有居民返鄉準備參加豐年祭，會場還沒開始準備，就先打包家當撤離。
大多居民自行騎車或開車前往收容所或投靠親友，也有居民簡單打包家當，背著2隻家貓前往親戚家避難。
鳳林鎮撤離人數共48戶、68人，其中4戶8人為堰塞湖受影響戶，65人依親、3人入住收容所；萬榮鄉撤離7戶24人。
