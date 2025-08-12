颱風來襲 中市各區公所修剪上千株樹全面整備警戒

颱風楊柳陸上警報今天下午發布，台中市府各區公所全面警戒，民政局長吳世瑋勘查霧峰山區農路修復情形並表示，各區公所已清點及整備人力與機具，強化防颱作業。

中央氣象署下午發布颱風楊柳陸上颱風警報，預估明天會直接影響台灣，台中市各區公所全面進入警戒狀態，強化防颱整備作業；吳世瑋表示，各區公所已清點並整備人力與機具，即刻展開相關預防工作，並強化災情應變與通報機制。

由於7月28日至8月4日連日降雨，導致霧峰山區多處道路受阻及農路中斷，因應颱風楊柳來襲，吳世瑋今天率相關人員前往朝陽科技大學後山樟公巷農路支線、桐林里中坑巷及萬豐里萬斗六農路等地，勘查復建工程情況。

吳世瑋認為，區公所應優先防範颱風，落實各項緊急防護措施，以免引發二次災害，待颱風過境後，立即加速推動復建作業。

吳世瑋表示，日前連日強降雨造成霧峰區27條道路受阻，其中6條主要道路及農路中斷，發生土石坍崩、路基流失及路面下陷等情況，嚴重影響龍眼、鳳梨等農作物運輸，對農民生計造成衝擊；他要求霧峰區公所儘速完成災損評估，並提出復建計畫，加快復建步伐。

為防範颱風楊柳強風豪雨造成災情，民政局統計到今天下午1時45分，各區公所針對轄內公園及綠地已完成1166株樹木修剪，防止樹枝斷裂或倒塌影響公共安全；同時針對潛勢易淹水地區加強巡查，並協請環保局清潔隊加強溝渠清淤，目前已完成52條溝渠清淤，確保排水暢通。

