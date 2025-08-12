楊柳颱風路徑可能對北台灣造成影響 北市完成防災整備

根據中央氣象局發布的颱風消息，目前楊柳颱風逐漸逼近台灣，依預測路徑方向可能對北台灣造成影響，台北市政府工務局新工處因應楊柳颱風來襲，已完成防災整備相關事宜。

新工處表示，針對所屬各在建工程之組合房舍、施工圍籬、工作架或施工鷹架等均加強固定完妥，工區周圍之排水設施亦完成檢修及疏浚，避免堵塞致雨水溢流或集中逕流沖刷路基而造成崩坍破壞。

新工處指出，市區道路、橋涵設施部分平時均已定期進行抽水機、水位感測器及遠端監控系統等設備測試及保養，以確保風災期間正常運作；並已加派人力針對隧道口上方截水溝疏通，並協助環保局清疏排水溝堵塞物，維護道路各項排水設施通暢，減少路面發生積、淹水情形。

新工處表示，目前已完成防汛整備工作，總計可動員279人、大型工程車17輛、小型工程車17輛、發電機21臺、抽水機14臺、其他機具挖土機、鏟裝機等21台、砂包1萬5000包、鏈鋸39台，隨時遵照市府指示成立應變小組待命搶災。

另外，颱風登陸期間，若民眾發現道路損壞影響通行或人、車行地下道積水時，請即撥打1999通報，新工處當於最短時間內全力搶通，以維道路橋涵通行安全。 台北市政府工務局新工處因應楊柳颱風來襲，已完成防災整備相關事宜。圖／北市新工處提供

