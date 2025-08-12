楊柳颱風路徑可能對北台灣造成影響 北市完成防災整備
根據中央氣象局發布的颱風消息，目前楊柳颱風逐漸逼近台灣，依預測路徑方向可能對北台灣造成影響，台北市政府工務局新工處因應楊柳颱風來襲，已完成防災整備相關事宜。
新工處表示，針對所屬各在建工程之組合房舍、施工圍籬、工作架或施工鷹架等均加強固定完妥，工區周圍之排水設施亦完成檢修及疏浚，避免堵塞致雨水溢流或集中逕流沖刷路基而造成崩坍破壞。
新工處指出，市區道路、橋涵設施部分平時均已定期進行抽水機、水位感測器及遠端監控系統等設備測試及保養，以確保風災期間正常運作；並已加派人力針對隧道口上方截水溝疏通，並協助環保局清疏排水溝堵塞物，維護道路各項排水設施通暢，減少路面發生積、淹水情形。
新工處表示，目前已完成防汛整備工作，總計可動員279人、大型工程車17輛、小型工程車17輛、發電機21臺、抽水機14臺、其他機具挖土機、鏟裝機等21台、砂包1萬5000包、鏈鋸39台，隨時遵照市府指示成立應變小組待命搶災。
另外，颱風登陸期間，若民眾發現道路損壞影響通行或人、車行地下道積水時，請即撥打1999通報，新工處當於最短時間內全力搶通，以維道路橋涵通行安全。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人朝聖報現況
▪️有颱風假？楊柳颱風最新各地侵襲機率曝、3地達97% 今將海陸警齊發
▪️侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現
▪️中颱楊柳恐強風豪雨1張圖看「風險區」 淹水警戒和易致災地區曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言