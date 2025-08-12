楊柳颱風逼近 新北汐止區公所補給避難收容所物資

楊柳颱風逼近，因應可能大風大雨，汐止區公所嚴陣以待，除了事前已經先做好清溝疏通排水，也準備了砂包提供索取，另外針對土石流潛勢溪保全戶，相關的收容安置場域，今(12)日也已經先補給泡麵、乾糧、福慧床、帳棚等物資，公所也呼籲嚴防可能的強風大雨，請民眾要做好防颱準備。

汐止區長林慶豐提到，楊柳颱風在今天下午已經發布中南部地區的陸上颱風警報，這個颱風依舊會對北部地區強風大雨，要特別提醒民眾切勿到海邊觀浪，另外也要麻煩大家，對於屋前屋後的水溝進行疏通，做好防颱準備。針對汐止區土石流保全戶的部分，目前大概有56戶150多位的民眾，針對相關收容安置的場域，已經先行做好預備，因應到時必須要疏散撤離的時候可以使用。

下午時間，汐止區公所社會課人員，將相關的物資準備好，包括了泡麵、餅干等乾糧，另外還有福慧床、帳棚等等的物資，全都搬上車，其中一站是來到了崇德、橋東市民活動中心，因為汐止區26處避難收容所，這是其中一站，補給相關防颱物資，為可能的收容安置做好萬全準備。

崇德里長蘇宏杰說，崇德活動中心已經列為汐止區防颱的收容所，所以只要颱風一發布警報的時候，都會做收容所開設準備，包括慈濟的福慧床、隔屏，還有一些帳棚，睡袋、枕頭以及一些生活物資，以備不時之需，搭配崇德里17位受過專業訓練取得證書的防災士，如果需要都會進駐活動中心防颱中心進行協助，當然希望備而不用，大家能夠注意安全，做好防颱準備。

林慶豐表示，這次颱風就是風強雨大，針對易積淹水的地區已經請清潔隊及公所工務課請廠商先進行疏通以及相關巡檢，另外針對易掉落招牌以及之前巡檢過鷹架的部分，也通知相關工地場所進行加固巡查，還有針對容易致災的路樹，也請廠商先做相關的檢查，如果有必要的話先進行修剪。

商品推薦