竹縣災害應變中心下午三級開設 明天是否停班課晚間8點公布

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣災害應中心下午3點三級開設，縣長楊文科到場主持。圖／新竹縣政府提供
新竹縣災害應中心下午3點三級開設，縣長楊文科到場主持。圖／新竹縣政府提供

新竹縣因應楊柳颱風鋒面影響，下午3點三級開設災害應變中心，縣長楊文科親自主持整備會議，並預估明天上午8點升為二級開設。楊文科指出，這次颱風雨量對於新竹縣威脅較小，但對於颱風風力仍不可輕忽，要求各單位加強各項應變作為，讓縣民生命財產獲得最大保障。

縣府表示，因應楊柳颱風來襲，有關明天8月13日上班上課訊息，新竹縣政府預計晚間8點宣布。相關颱風訊息，民眾也可到新竹縣防災資訊網（https://www.hsinchu.gov.tw/cp.aspx?n=381）查詢。

為掌握颱風恐對新竹縣造成的狀況，縣府各局處、新竹瓦斯、台電新竹營運處、自來水公司三區管理處、新竹後備指揮部等單位都參與防颱整備會議，並匯報整備情況。消防局已完成救災車輛、機具、裝備檢測，也測試水上救生器材、船艇、抽水機組及衛星電話等，五峰鄉及尖石鄉偏鄉無線電測試訊號正常。

縣府各局處在下午3點三級開設災害應變中心，也分別報告整備情況。

新竹縣災害應中心下午3點三級開設，縣府各局處說明防災整備工作。圖／新竹縣政府提供
新竹縣災害應中心下午3點三級開設，縣府各局處說明防災整備工作。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科在上午主管會報及縣務會議，針對楊柳颱風來襲的應變作為提出指示。記者胡蓬生／攝影
新竹縣長楊文科在上午主管會報及縣務會議，針對楊柳颱風來襲的應變作為提出指示。記者胡蓬生／攝影

