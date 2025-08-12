竹縣災害應變中心下午三級開設 明天是否停班課晚間8點公布
新竹縣因應楊柳颱風鋒面影響，下午3點三級開設災害應變中心，縣長楊文科親自主持整備會議，並預估明天上午8點升為二級開設。楊文科指出，這次颱風雨量對於新竹縣威脅較小，但對於颱風風力仍不可輕忽，要求各單位加強各項應變作為，讓縣民生命財產獲得最大保障。
縣府表示，因應楊柳颱風來襲，有關明天8月13日上班上課訊息，新竹縣政府預計晚間8點宣布。相關颱風訊息，民眾也可到新竹縣防災資訊網（https://www.hsinchu.gov.tw/cp.aspx?n=381）查詢。
為掌握颱風恐對新竹縣造成的狀況，縣府各局處、新竹瓦斯、台電新竹營運處、自來水公司三區管理處、新竹後備指揮部等單位都參與防颱整備會議，並匯報整備情況。消防局已完成救災車輛、機具、裝備檢測，也測試水上救生器材、船艇、抽水機組及衛星電話等，五峰鄉及尖石鄉偏鄉無線電測試訊號正常。
縣府各局處在下午3點三級開設災害應變中心，也分別報告整備情況。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人朝聖報現況
▪️有颱風假？楊柳颱風最新各地侵襲機率曝、3地達97% 今將海陸警齊發
▪️侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現
▪️中颱楊柳恐強風豪雨1張圖看「風險區」 淹水警戒和易致災地區曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言