颱風楊柳逼近 台大溪頭等3園區13日起預警休園
颱風楊柳持續接近台灣，氣象署今天陸續發布颱風楊柳海上陸上警報；台大實驗林管理處表示，所轄溪頭、鳳凰、下坪自然教育園區明天起預警休園，颱風後安檢無虞再開放。
國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處今天下午表示，所轄溪頭自然教育園區、鳳凰自然教育園區、下坪自然教育園區13日起預警休園，轄屬各森林步道暫時封閉，颱風後啟動安檢程序，確認條件符合後開放；颱風期間，園區暫時封閉，提醒遊客避免上山。
溪頭園區7月遭颱風丹娜絲重創，園內處處倒木斷枝，休園多天整理環境。台大實驗林管理處今天表示，中央氣象署已發布颱風楊柳海上陸上颱風警報，考量山區天氣與行車安全，溪頭、鳳凰、下坪自然教育園區13日起預警休園，颱風後安檢無虞再開放。
