颱風逼近南迴金崙-多良調撥車道 金崙大橋晚間封閉

颱風楊柳逼近，省道邊坡恐因豪雨有落石之虞，公路局滾動式檢討，台9線398.6至400.05K金崙-多良，下午5時實施南下車道交通管制，調撥北上內側車道供南下車輛通行。

此外，公路局南區養護工程分局表示，預估颱風平均風力可達10級以上，台9線397.25至398.6公里（金崙大橋）今天晚間10時起實施預警性封閉，替代道路為台9線397.25K進入金崙村莊再至台9線398.6k。

最新道路通阻詳情，民眾可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統，以及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況。

