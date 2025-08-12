颱風楊柳來襲 花東屏平地24小時雨量估340毫米

快訊

中央社／ 台北12日電

颱風楊柳來襲，氣象署今天傍晚更新風雨預報，預估未來24小時累積雨量，平地部分以花東、屏東地區約200至340毫米最多、山區是300至450毫米；3天的總雨量以高屏山區約400至600毫米最多。

氣象署下午4時更新風雨預報，自今天晚間8時至明天晚間8時，未來24小時的累積雨量，平地部分以花東、屏東地區約200至340毫米最多，高雄為150至300毫米、台南約100至190毫米。山區部分，花東、屏東（恆春半島）約300至450毫米，高雄250至400毫米、嘉南為150至250毫米。

預測自今天起至15日0時止，3天總雨量平地部分以高屏、花東250至400毫米最多，台南150至250毫米、嘉義100至200毫米。山區部分，高屏為400至600毫米、花東為300至450毫米、嘉南為250至350毫米。

氣象署並發布強風特報，受颱風楊柳及其外圍環流影響，明天清晨至晚上台東縣 （含蘭嶼、綠島）局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率（紅色燈號），彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號）。

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。

根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時。

若風力或降雨量未達前二款停止上班及上課基準之地區，因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時。

楊柳颱風

