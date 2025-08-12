颱風楊柳來襲 花東屏平地24小時雨量估340毫米
颱風楊柳來襲，氣象署今天傍晚更新風雨預報，預估未來24小時累積雨量，平地部分以花東、屏東地區約200至340毫米最多、山區是300至450毫米；3天的總雨量以高屏山區約400至600毫米最多。
氣象署下午4時更新風雨預報，自今天晚間8時至明天晚間8時，未來24小時的累積雨量，平地部分以花東、屏東地區約200至340毫米最多，高雄為150至300毫米、台南約100至190毫米。山區部分，花東、屏東（恆春半島）約300至450毫米，高雄250至400毫米、嘉南為150至250毫米。
預測自今天起至15日0時止，3天總雨量平地部分以高屏、花東250至400毫米最多，台南150至250毫米、嘉義100至200毫米。山區部分，高屏為400至600毫米、花東為300至450毫米、嘉南為250至350毫米。
氣象署並發布強風特報，受颱風楊柳及其外圍環流影響，明天清晨至晚上台東縣 （含蘭嶼、綠島）局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率（紅色燈號），彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號）。
基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。
根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時。
若風力或降雨量未達前二款停止上班及上課基準之地區，因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時。
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人朝聖報現況
▪️有颱風假？楊柳颱風最新各地侵襲機率曝、3地達97% 今將海陸警齊發
▪️侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現
▪️中颱楊柳恐強風豪雨1張圖看「風險區」 淹水警戒和易致災地區曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言