新北貢寮防颱整備嚴陣以待 呼籲民眾遠離海邊確保安全
因應楊柳颱風可能帶來的影響，新北市政府於今(12)日上午9時召開防颱整備會議，貢寮區公所積極響應，區長柯建輝率領所屬各單位嚴陣以待。雖然颱風尚未登陸，但公所不敢鬆懈，相關防災應變工作已全面啟動，災害應變中心同步進入戒備狀態。
針對沿海可能出現長浪、風強雨大的情況，貢寮區公所今日派員前往轄內重要海岸線如福隆、龍門、卯澳等地點進行巡視與勸導作業。現場工作人員也提醒釣客、遊客及在地居民，颱風期間切勿前往海邊活動，避免發生意外事件，並強調防災重於觀浪。
貢寮區區長柯建輝呼籲，面對颱風威脅，居民應配合市府與區公所相關防災措施，密切注意氣象資訊與官方發布的最新消息。防災整備刻不容緩，寧可準備過多、不可準備不足，期盼全體民眾共同守護家園安全，平安度過這次颱風考驗。
