楊柳颱風逐漸逼近 10縣市列入陸上警戒範圍

楊柳颱風持續逼近，中央氣象署下午2時30分發布陸上颱風警報，根據氣象署下午5時30分最新資料顯示，陸上警戒區域增加，警戒範圍包含花蓮縣、台東縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣，其暴風圈預計明上午觸陸，颱風中心則在明中午前後從台東一帶登陸。

根據氣象署資訊，楊柳颱風今天下午5時位在台東的東南東方約500公里之處，以每小時25轉28公里速度，向西北西轉西北進行，中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，七級風平均暴風半徑120公里，十級風平均暴風半徑40公里。

陸上警戒範圍包含花蓮縣、台東縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣應嚴加戒備；海上警戒為台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署表示，根據最新資料顯示，第11號颱風過去3小時強度略為增強，中心目前在台東東南東方海面，向西北西轉西北移動，對台東、花蓮、彰化以南地區構成威脅，預計此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢。

颱風及其外圍環流影響，明（13日）台東縣（含蘭嶼、綠島）局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率，彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，需嚴加防範。

另外，今、明天基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率；今晚起至明天各海面及巴士海峽風浪也將逐漸增大，易有4米以上浪高，尤其明日東部、及東南部沿海浪高可達6米以上。

商品推薦