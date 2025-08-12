颱風楊柳帶來強風 北市籲車輛勿停大樹、招牌下

快訊

中央社／ 台北12日電

颱風楊柳來襲，台北市政府預估明天開始受到影響，市區及山區陣風分別可達9級、11級，提醒民眾及早作好防颱措施，並避免將車輛停放於大樹或招牌底下，以免造成財產損失。

氣象署今天下午發布颱風楊柳海上陸上颱風警報，首波納入陸上警戒範圍包含花東、高屏地區，預估明天中午前後會接近台灣陸地，甚至登陸台東。

台北市政府發布新聞資料表示，依目前中央氣象署預報路徑，台北市納入陸警範圍機率低，不過明天清晨開始仍會受到影響，可能帶來平地最大時雨量約10毫米、山區約20毫米的間歇性陣雨，及市區8至9級、山區10至11級的強風。

台北市工務局提醒市民，預先做好居家防颱整備，落實自主防災工作，包含適度修剪自家庭院樹木、加固店面招牌及陽台盆栽等設施，同時檢查住家周邊排水孔通暢，並盡量避免在大樹、招牌底下或工地區域停放車輛，以防強風吹落設施造成財產損失。

台北市工務局水利工程處表示，適逢淡水河口滿潮，河川常水位偏高，如出現較大雨勢，河濱疏散門隨時可能啟動「只出不進」或「關閉」等管制措施，若水位上漲快速也可能隨時執行堤外封閉作業，請民眾降雨期間勿再進入河川區活動，並避免至河濱區域停放車輛，以策安全。

水利處呼籲車主，可至台北市停車工程管理處網站登錄車輛資訊，以及時收到堤外停車場防汛簡訊通知，若實施「只出不進」後4小時未移置車輛，將依車型大小處新台幣1800元至4800元罰鍰，另須繳納移置費及保管費。

不斷更新／楊柳颱風侵襲 台東縣率先宣布13日停止上班上課

楊柳颱風今天清晨5時30分發布海上警報，上午8時的中心位於台東的東南東方約730公里之處，以每小時25公里速度，向西北西進行，對台灣東半部海面及巴士海峽構成威脅。中央氣象署預估此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢，預計明天直接影響台灣，帶來強風豪雨，不排除今天下半天發布陸上颱風警報。

楊柳颱風逐漸逼近 10縣市列入陸上警戒範圍

楊柳颱風持續逼近，中央氣象署下午2時30分發布陸上颱風警報，根據氣象署下午5時30分最新資料顯示，陸上警戒區域增加，警戒...

楊柳颱風直撲台灣！台東縣率先宣布 明停班停課

臺東縣政府通報：受楊柳颱風影響，依據中央氣象署預報資料，臺東縣已達停班停課標準，明日（8/13）全縣停止上班、停止上課。

楊柳颱風逼近！青江菜拍賣價達200元 板農超市備貨多6成還賣不夠

丹娜絲颱風上月重創南部農作災損嚴重，板橋果菜公司表示，葉菜類雖然因品質不佳，漲幅不大，但平均價格仍高達上百元，甚至青江菜...

楊柳颱風路徑可能對北台灣造成影響 北市完成防災整備

根據中央氣象局發布的颱風消息，目前楊柳颱風逐漸逼近台灣，依預測路徑方向可能對北台灣造成影響，台北市政府工務局新工處因應楊...

楊柳颱風逼近 新北汐止區公所補給避難收容所物資

楊柳颱風逼近，因應可能大風大雨，汐止區公所嚴陣以待，除了事前已經先做好清溝疏通排水，也準備了砂包提供索取，另外針對土石流潛勢溪保全戶，相關的收容安置場域，今(12)日也已經先補給泡麵、乾糧、福慧床、帳棚等物資，公所也呼籲嚴防可能的強風大雨，請民眾要做好防颱準備。

