颱風楊柳帶來強風 北市籲車輛勿停大樹、招牌下

颱風楊柳來襲，台北市政府預估明天開始受到影響，市區及山區陣風分別可達9級、11級，提醒民眾及早作好防颱措施，並避免將車輛停放於大樹或招牌底下，以免造成財產損失。

氣象署今天下午發布颱風楊柳海上陸上颱風警報，首波納入陸上警戒範圍包含花東、高屏地區，預估明天中午前後會接近台灣陸地，甚至登陸台東。

台北市政府發布新聞資料表示，依目前中央氣象署預報路徑，台北市納入陸警範圍機率低，不過明天清晨開始仍會受到影響，可能帶來平地最大時雨量約10毫米、山區約20毫米的間歇性陣雨，及市區8至9級、山區10至11級的強風。

台北市工務局提醒市民，預先做好居家防颱整備，落實自主防災工作，包含適度修剪自家庭院樹木、加固店面招牌及陽台盆栽等設施，同時檢查住家周邊排水孔通暢，並盡量避免在大樹、招牌底下或工地區域停放車輛，以防強風吹落設施造成財產損失。

台北市工務局水利工程處表示，適逢淡水河口滿潮，河川常水位偏高，如出現較大雨勢，河濱疏散門隨時可能啟動「只出不進」或「關閉」等管制措施，若水位上漲快速也可能隨時執行堤外封閉作業，請民眾降雨期間勿再進入河川區活動，並避免至河濱區域停放車輛，以策安全。

水利處呼籲車主，可至台北市停車工程管理處網站登錄車輛資訊，以及時收到堤外停車場防汛簡訊通知，若實施「只出不進」後4小時未移置車輛，將依車型大小處新台幣1800元至4800元罰鍰，另須繳納移置費及保管費。

