颱風楊柳逼近 台南設臨時收容所、強化預警撤離
颱風楊柳逼近，台南市災害應變中心今天下午4時30分一級開設，市長黃偉哲要求全市37個行政區開設臨時收容所，強化預防性撤離，並緊急採購發電機，預定首批60台明天上午運抵。
黃偉哲今天在臉書（Facebook）發文指出，已要求強化預防性撤離，並在雙春、玉湖國小等處規劃臨時安置場地，提供傢俱、家電，整備避難收容所及儲備防災物資，七股、北門等區將加強勸導，落實疏散撤離及安置弱勢戶。
黃偉哲表示，避免預防風災停電影響救災，市府緊急採購534台發電機，預定首批60台明天上午運抵，優先佈建在7月颱風丹娜絲過境受損嚴重的七股、後壁、北門、安南等17區。
黃偉哲呼籲市民密切注意最新氣象與防災資訊，沿海及低窪地區務必配合預防性撤離安置，遵從區公所和里長疏散指示，如有災情通報1999或利用「台南水情即時通」手機APP掌握情況。
