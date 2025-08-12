中颱楊柳急逼！桃園消防局備妥船艇、救援裝備啟動防颱應變

中颱「楊柳」來勢洶洶，中央氣象署今下午2時30分發布海上陸上颱風警報，桃園市消防局啟動防颱整備，檢視救援船艇與水域裝備，並提醒颱風將帶來強風豪雨、淹水與土石流風險，呼籲民眾備妥糧水、照明及避難包，減少風雨高峰外出，將災害降至最低。

中央氣象署今下午2時30分發布海上陸上颱風警報，首波納入陸上警戒範圍包含花東、高屏地區；預估明天中午前後會接近台灣陸地、甚至登陸台東，明天是風雨最明顯的期間；預測路徑通過琉球南方後直撲台灣東部，登陸點以南花蓮至台東機率最高，其次為北花蓮至宜蘭。

桃園市消防局表示，「楊柳」挾帶致災性強風與豪雨，恐導致招牌掉落、路樹傾倒及低窪地區淹水等災情。為此，各消防分隊已提前檢視救援船艇、救生衣、救生圈及繩索等水域裝備，確保颱風或短時強降雨造成積淹水時，立即投入救援行動。

今傍晚受到颱風外圍環流影響，北部及東半部有機會出現雨勢，明整天颱風影響最劇烈，全台有雨。桃園山區恐出現局部大雨或豪雨，並有土石流、落石及坍方風險，消防局呼籲民眾密切留意天氣資訊，非必要避免進入山區或易積水區域，並防範瞬間大雨及強陣風；迴龍分隊長洪正諺提醒，颱風來臨時應準備好糧食、水、照明設備及緊急避難包，風雨高峰期務必減少外出，以免發生危險。

第一救災救護大隊長賴志忠強調，防颱整備作業將持續進行，「防颱、防汛、防災沒有最好，只有更好」，呼籲民眾颱風期間務必以安全為首要，提醒事先做好防颱措施，共同將災害損失降至最低。 中颱楊柳來襲，桃園市消防局啟動防颱整備，檢視救援船艇與水域裝備。記者周嘉茹／翻攝

