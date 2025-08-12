快訊

林岱樺爭取普發一萬 卓榮泰：努力配合力拚9月底前發放

3字頭再現！台幣尾盤前摜破30元關卡 創3個半月新低

以色列鎖定殺害新聞記者，國際媒體哀悼的加薩危機

颱風楊柳逼近 中央災變中心籲花蓮、台南盡速撤離

中央社／ 台北12日電

颱風楊柳的陸上颱風警報今天下午已發布，中央災害應變中心也提升為一級開設，為免入夜雨勢驟增不利避難，內政部劉世芳要求，請花蓮縣政府和台南市政府盡速完成撤離作業。

颱風楊柳中央災害應變中心下午進行第二次工作會報暨情資研判會議，指揮官、內政部長劉世芳會中也和台南市、花蓮縣及台東縣政府進行視訊連線，了解相關防颱準備。

花蓮縣災害應變中心表示，轄內保全戶共697人，縣長徐榛蔚已指示針對3鄉鎮進行預防性撤離，也感謝國軍派駐協助，其中鳳林鎮已完全撤離，但因光復鄉人數逾600人，預計入夜需求將增；台東縣長饒慶鈴則說，已確實掌握需緊急疏散撤離居民和防颱準備工作。

台南市副市長葉澤山提到，台南市的抽水機和抽水站都完成檢修測試，並做好預防撤離和收容相關工作。

劉世芳表示，由於夜間撤離變數多，要求花蓮縣政府在入夜前儘速完成居民撤離作業；另台南市容仍在重建中，面臨颱風楊柳的新挑戰，也希望入夜前盡快完成相關撤離工作；台東方面則要慎防強風警戒和通訊。

稍早，國家災害防救科技中心簡報表示，受颱風影響，花蓮縣、台東縣和屏東縣等3縣市的沿海河口低窪與易淹水區，須注意強降雨造成積淹水。

關於花蓮馬太鞍溪堰塞湖部分，農林漁牧組說，湖面距離溢流口尚有約81公尺高差，暫無壩頂溢流風險，已密切監控壩區即時狀況及下游水位，若有異常將立即通報下游防災相關單位，且已於光復林道19K架設遠端即時影像CCTV監視器，可即時掌握壩體動態。

同時，為避免入夜後雨勢驟增將不利民眾避難，將與花蓮縣政府視情況提前啟動預防性疏散撤離作業。

菜價部分，台北果菜批發市場今天交易量為1321公噸，較10日增加278公噸（+26.7%）；平均每公斤交易價格新台幣68.9元，較10日上漲4.1元（+6.3%）；西螺果菜批發市場今天交易量482公噸，較11日減少66公噸（-12.0%）；平均每公斤交易價格70.7元，較11日略漲1.2元（+1.7%）。因受颱風預期影響和市場供應量減，價格上漲。

疏散撤離組說明，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖可能潰堤問題，截至今天下午2時止，已有花蓮縣萬榮鄉進行疏散撤離填報（10人）；下游鳳林鎮、光復鄉及萬榮鄉正在進行預防性撤離（697人），持續追蹤執行情形。

收容安置組也表示，目前花蓮縣萬榮鄉已開設1處收容處所（明利社區活動中心），共收容6人；另下游民眾可能預防性疏散撤離，除依親外，也預先準備「光復鄉公所、光復高職、光復鄉立托兒所」共3個收容處所，可收容670人。

針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖若潰堤恐恐影響下游鐵、公路設施，交通工程組報告，已預置封橋機具人力待命，當警戒發布期間，將進行道路、橋梁管制，後續並依公路局封橋封路標準作業程序辦理，並採取預防性鐵路封鎖停駛，以維護用路安全。

台南 花蓮 內政部 劉世芳 楊柳颱風

延伸閱讀

劉世芳稱要效忠「單一國家」 被解職陸配里長轟：不是不願而是根本辦不到

吳思瑤：李貞秀若不放棄中國籍 必然要服膺於中國情報法規範

稱劉世芳承認中華人民共和國有依據 卓榮泰：互相正視存在有助和平

劉世芳要求李貞秀放棄外國籍才能遞補立委 黃國昌批劉：民進黨打手

相關新聞

不斷更新／楊柳颱風侵襲 台東縣率先宣布13日停止上班上課

楊柳颱風今天清晨5時30分發布海上警報，上午8時的中心位於台東的東南東方約730公里之處，以每小時25公里速度，向西北西進行，對台灣東半部海面及巴士海峽構成威脅。中央氣象署預估此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢，預計明天直接影響台灣，帶來強風豪雨，不排除今天下半天發布陸上颱風警報。

楊柳颱風逐漸逼近 10縣市列入陸上警戒範圍

楊柳颱風持續逼近，中央氣象署下午2時30分發布陸上颱風警報，根據氣象署下午5時30分最新資料顯示，陸上警戒區域增加，警戒...

楊柳颱風直撲台灣！台東縣率先宣布 明停班停課

臺東縣政府通報：受楊柳颱風影響，依據中央氣象署預報資料，臺東縣已達停班停課標準，明日（8/13）全縣停止上班、停止上課。

楊柳颱風逼近！青江菜拍賣價達200元 板農超市備貨多6成還賣不夠

丹娜絲颱風上月重創南部農作災損嚴重，板橋果菜公司表示，葉菜類雖然因品質不佳，漲幅不大，但平均價格仍高達上百元，甚至青江菜...

楊柳颱風路徑可能對北台灣造成影響 北市完成防災整備

根據中央氣象局發布的颱風消息，目前楊柳颱風逐漸逼近台灣，依預測路徑方向可能對北台灣造成影響，台北市政府工務局新工處因應楊...

楊柳颱風逼近 新北汐止區公所補給避難收容所物資

楊柳颱風逼近，因應可能大風大雨，汐止區公所嚴陣以待，除了事前已經先做好清溝疏通排水，也準備了砂包提供索取，另外針對土石流潛勢溪保全戶，相關的收容安置場域，今(12)日也已經先補給泡麵、乾糧、福慧床、帳棚等物資，公所也呼籲嚴防可能的強風大雨，請民眾要做好防颱準備。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。