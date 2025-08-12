颱風楊柳逼近 中央災變中心籲花蓮、台南盡速撤離

颱風楊柳的陸上颱風警報今天下午已發布，中央災害應變中心也提升為一級開設，為免入夜雨勢驟增不利避難，內政部長劉世芳要求，請花蓮縣政府和台南市政府盡速完成撤離作業。

颱風楊柳中央災害應變中心下午進行第二次工作會報暨情資研判會議，指揮官、內政部長劉世芳會中也和台南市、花蓮縣及台東縣政府進行視訊連線，了解相關防颱準備。

花蓮縣災害應變中心表示，轄內保全戶共697人，縣長徐榛蔚已指示針對3鄉鎮進行預防性撤離，也感謝國軍派駐協助，其中鳳林鎮已完全撤離，但因光復鄉人數逾600人，預計入夜需求將增；台東縣長饒慶鈴則說，已確實掌握需緊急疏散撤離居民和防颱準備工作。

台南市副市長葉澤山提到，台南市的抽水機和抽水站都完成檢修測試，並做好預防撤離和收容相關工作。

劉世芳表示，由於夜間撤離變數多，要求花蓮縣政府在入夜前儘速完成居民撤離作業；另台南市容仍在重建中，面臨颱風楊柳的新挑戰，也希望入夜前盡快完成相關撤離工作；台東方面則要慎防強風警戒和通訊。

稍早，國家災害防救科技中心簡報表示，受颱風影響，花蓮縣、台東縣和屏東縣等3縣市的沿海河口低窪與易淹水區，須注意強降雨造成積淹水。

關於花蓮馬太鞍溪堰塞湖部分，農林漁牧組說，湖面距離溢流口尚有約81公尺高差，暫無壩頂溢流風險，已密切監控壩區即時狀況及下游水位，若有異常將立即通報下游防災相關單位，且已於光復林道19K架設遠端即時影像CCTV監視器，可即時掌握壩體動態。

同時，為避免入夜後雨勢驟增將不利民眾避難，將與花蓮縣政府視情況提前啟動預防性疏散撤離作業。

菜價部分，台北果菜批發市場今天交易量為1321公噸，較10日增加278公噸（+26.7%）；平均每公斤交易價格新台幣68.9元，較10日上漲4.1元（+6.3%）；西螺果菜批發市場今天交易量482公噸，較11日減少66公噸（-12.0%）；平均每公斤交易價格70.7元，較11日略漲1.2元（+1.7%）。因受颱風預期影響和市場供應量減，價格上漲。

疏散撤離組說明，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖可能潰堤問題，截至今天下午2時止，已有花蓮縣萬榮鄉進行疏散撤離填報（10人）；下游鳳林鎮、光復鄉及萬榮鄉正在進行預防性撤離（697人），持續追蹤執行情形。

收容安置組也表示，目前花蓮縣萬榮鄉已開設1處收容處所（明利社區活動中心），共收容6人；另下游民眾可能預防性疏散撤離，除依親外，也預先準備「光復鄉公所、光復高職、光復鄉立托兒所」共3個收容處所，可收容670人。

針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖若潰堤恐恐影響下游鐵、公路設施，交通工程組報告，已預置封橋機具人力待命，當警戒發布期間，將進行道路、橋梁管制，後續並依公路局封橋封路標準作業程序辦理，並採取預防性鐵路封鎖停駛，以維護用路安全。

