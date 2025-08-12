颱風楊柳陸警發布 中市府升級一級應變中心

颱風楊柳陸上警報今天下午發布，台中市政府昨天晚上已開設三級應變中心，今天下午升級為一級應變中心，台中市長盧秀燕提醒各局處加強整備工作，減少可能損失。

中央氣象署下午發布颱風楊柳海上陸上颱風警報，首波納入陸上警戒範圍包含花東、高屏地區；預估明天中午前後會接近台灣陸地、甚至登陸台東，明天是風雨最明顯的期間。

盧秀燕在市政會議中表示，這週最重要的工作就是防颱，市府昨天晚間已開設三級應變中心，下午升級為一級應變中心。晚上將親自主持應變中心第一次工作會報，提醒各局處加強整備工作，減少可能損失。

台中市消防局呼籲，近期山區因為先前連日豪雨造成山徑濕滑，加上這次颱風可能帶來強風豪雨，請民眾在颱風來臨前避免進入山區，違反者除了會受相關罰鍰裁處外，也會耗費政府救災資源，請民眾注意自身安全與天候變化，也務必及早進行防颱準備。

台中市政府提醒民眾可透過「台中水情」與「消防防災e點通」APP查詢淹水、土石流、避難場所及颱風資訊，並即時接收水位、封橋封路等警戒。若發現排水溝阻塞或水利設施災情，請透過「台中市民一碼通」或撥打1999通報。

