台東金樽「鏡頭君」成颱風觀浪頻道 台灣獼猴搗蛋

中央社／ 台東縣12日電

颱風楊柳接近，東管處在東海岸各景點的「鏡頭君」將成颱風觀浪頻道，今天中午位在台東金樽的鏡頭君突然被往下壓，監控人員倒帶回放，才發現凶手是台灣獼猴調皮搞破壞。

這隻台灣獼猴還被鏡頭拍到跳下草叢逃跑的模樣，讓人啼笑皆非。

交通部東部海岸國家風景區管理處長林維玲表示，颱風天請民眾不要到海邊觀浪，多看東海岸「鏡頭君」就好。她也笑稱「真是猴死囡仔，重要時刻不要亂動鏡頭啦！」

