「楊柳」從東部登陸...宜蘭代理縣長視察抽水站

有鑑於日前南部水患嚴重，面對楊柳颱風從東部來襲，宜蘭縣不輕掉以輕心，代理縣長林茂盛今天前往茅仔寮抽水站視察抽水機組運轉，檢視防汛整備與應變機制辦理情形，指示縣政府與各鄉鎮市公所隨時保持橫向連繫，嚴陣以待，務必超前布署，把災情降到最低。

宜蘭縣政府目前總共管理10條縣管河川、80條縣管排水、74處閘門、20座抽水站及48台大型移動式抽水機。縣政府水利資源處已全面動員巡查水路，如發現狀況將立即排除，以免颱風期間造成防汛缺口，另轄管抽水站(機)及大型移動式抽水機已整備完成隨時待命。

為確保市區雨水下水道設施發揮正常功能，縣府每月邀集各公所召開督導會議，控管各公所雨水下水道維護管理情形，並於每季辦理道路排水溝渠、雨水下水道、市區抽水站督導抽查作業。

針對境內150條土石流潛勢溪流，縣府與各公所已齊力完成土石流防災整備工作，在建工程也已做好自主檢查及防颱整備工作;此外，縣府輔導28個水患自主防災社區及50個村里土石流及大規模崩塌自主防災社區完成複訓演練與整備工作，期藉「自助、互救」力量，落實全民防災意識，提升社區自主防災能力。

林茂盛表示，楊柳颱風持續向台灣東部行進，可能為宜蘭局部地區帶來強風豪雨，所以先到茅仔寮抽水站視察抽水機組運作狀況，呼籲防汛工作不分彼此，宜蘭縣各相關單位皆一起投入準備工作，將災損降至最低，並請民眾做好防颱準備，勿隨意前往海邊逗留或河川沿岸以保障自身安全。

