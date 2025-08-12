聽新聞
最新風雨預測出爐 7縣市明天颱風假達標
楊柳颱風明天將登陸台灣東半部地區，中央氣象署下午4時公布最新風雨預報，雨量達標有嘉義縣、台南、台東、高雄、屏東及花蓮、宜蘭等7縣市；風力達標地區有屏東、恆春半島、花蓮、台東、綠島、蘭嶼。
中央氣象署下午4時公布最新風雨預報，24小時雨量將達到停班課標準有台東縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣山區、宜蘭縣山區（150-250毫米）、嘉義縣山區（150-250毫米）、台南市山區（150-250毫米）。
風力預測到明天上午6時中午12時，達標地區除了綠島、蘭嶼，還包括台東、花蓮、恆春半島、屏東縣濱海鄉鎮。
依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。
