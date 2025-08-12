楊柳颱風來勢洶洶 高市防孤島危機急送小型發電機進山區

高雄那瑪夏、桃源、茂林等山區遭颱風與豪雨重創，多條道路坍方中斷，好不容易搶修勉強恢復通行，如今楊柳颱風來勢洶洶，高雄又首當其衝，就怕道路、通訊再斷，對外失聯成孤島，市府採購23部發電機今天送抵高雄，下午已送進山區部落並備妥存糧，全力助部落度過颱風威脅。

7月丹娜絲颱風、西南氣流豪雨先後侵襲高雄，山區降下超大豪雨，多處道路坍塌嚴重、交通柔腸寸斷，經公路總局等單位日夜搶修，主要進出山區的幹道才勉強恢復通行，沒想到楊柳颱風緊追而來，根據氣象署預測，高雄降雨恐再創高峰，部分地區已達紫爆等級。

原民會主委阿布斯說，那瑪夏、桃源、茂林3區聯外道路雖已經搶通，但路面仍脆弱，可通行但有管制時間，無法頻繁進出，趁颱風來臨前陸續將物資補足，目前備好14天乾糧、麵條及飲用水。

「這次楊柳颱風又要往山區走，我們非常緊張。」原住民議員陳幸富說，沒水沒電，道路又斷，就無法對外聯繫，加上里長廣播器是部落公告傳遞訊息的重要工具，也是族人收聽訊息的習慣，一旦缺電無法及時發送警戒、撤離，或通知物資發送訊息，讓部落陷入危機，才向市府提出發電機的需求，保持隨時有電可用。

經發局表示，這次採購23部汽油發電機，今天預計分送3區14里、共23個部落，每部發電機要價4萬8千元，發電功率約為4500千瓦，機型輕巧、機動性高、免組裝，啟動後28公升油料裝滿可連續運轉發電17小時，92、95汽油都能用，油料也已預先送到部落，以備不時之需。 高雄市採購23部發電機今天送進山區，讓部落隨時有電可用。記者郭韋綺／攝影 高雄市採購23部發電機今天送進山區，讓部落隨時有電可用。記者郭韋綺／攝影 高雄市採購23部發電機今天送進山區，讓部落隨時有電可用。記者郭韋綺／攝影

