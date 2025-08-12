楊柳颱風直逼台灣 5縣市達到停班課標準

楊柳颱風明天將登陸台灣東半部地區，中央氣象署將於今下午2時30分發布海上陸上颱風警報，根據氣象署公布的最新風雨預報，明天達到停班停課標準的縣市包含嘉義縣山區、高雄山區、屏東山區、花蓮山區、台東山區。

中央氣象署下午1時公布風雨預報，24小時雨量將達到停班課標準有嘉義縣山區、高雄山區、花蓮山區、台東山區；風力達標地區包括屏東、花蓮、台東、綠島蘭嶼。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

商品推薦