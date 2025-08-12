颱風楊柳逼近 高市公園處防颱並籲車輛勿停樹下
楊柳颱風逼近，高雄市工務局公園處持續動員人力對行道樹加強疏枝修剪及支架固定，並檢修路燈及開關箱等設施；同時也呼籲民眾盡速將停放於路樹下的車輛駛離，避免造成損失。
高雄市工務局公園處今天新聞稿表示，因應楊柳颱風逼近，公園處針對所管轄的行道樹加強疏枝修剪及支架固定，並檢修路燈及開關箱等設施，整備自有救災機具，確保若接獲路樹斷枝通報，可迅速派員清除障礙，及可立即投入救災行動。
工務局表示，颱風會伴隨強風和大量降雨，為避免路樹折枝斷落、損壞車輛，建議民眾不要將車輛停放於路樹下或附近，改停放空曠處所，以維護生命財產安全。同時也提醒民眾注意自身安全，颱風期間盡量避免外出，以減少災害影響。
公園處說明，將持續加強樹木支架的巡檢固定及路、園燈檢修，並持續進行樹木修剪作業，施工期間會進行現場交通管制，請民眾配合施作人員指揮，暫勿停放車輛，往來民眾配合減速或提前改道，以保障安全及行車順暢。
公園處也強調，颱風過後，若發現有路樹傾倒，公園處將立即啟動復原機制，以最快速度恢復市容景觀。
