颱風楊柳逼近花蓮 太魯閣封園61山友尚未聯繫上

中央社／ 花蓮縣12日電

氣象署下午發布颱風楊柳陸上警報，首波涵蓋範圍包括花蓮地區；海巡人員針對沿岸公告警戒區，加強勸離觀浪民眾，太魯閣國家公園山區則仍有61名登山客尚未聯繫上。

花蓮縣府今天中午公告警戒區，未經許可擅闖可開單裁罰。海巡署東部分署第一二岸巡隊針對警戒區加強巡視，若不聽勸離，可裁處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

太魯閣國家公園管理處於海警發布後，封閉生態保護區及管制區域活動。太管處統計，共72件、188人申請入園，截至下午2時，54人經勸離未入園、35人未入園、5人留在山區安全住宿，33人撤離中。

太管處指出，有19件、61人持續尚未聯繫上，將持續聯繫盡快下山或就近避難。

另外，蘇花路廊公路通行狀況，東區養護工程分局南澳工務段長劉錦龍說，依目前氣象署監測資料，預估明天清晨5時起風雨增大，會依天氣狀況提前公告預警性封路訊息。

劉錦龍說，針對台9線161.3公里處石公溪路段、崇德至和仁段南北兩側已進駐機具，若有坍方、落石狀況可及時排除。

楊柳颱風

