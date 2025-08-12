颱風楊柳來襲 13日國內線航班全取消

快訊

中央社／ 台北12日電

受到颱風楊柳影響，國內線航班包含華信航空、立榮航空及德安航空等都宣布13日全數取消。

中央氣象署觀測，颱風楊柳今天下午3時的中心位置在北緯21.3度，東經126.2度，即在台東的東南東方約550公里處，以每小時29轉35公里速度，向西北西轉西北進行。

受到颱風楊柳影響，明天國內線航班全數取消。立榮航空表示，因受颱風楊柳影響，立榮航空明天國內線航班全數取消，最新航班異動資訊，請多加利用立榮航空官網或立榮航空APP查詢。

華信航空指出，明天國內線航班全天取消，將視天候狀況隨時調整航班，溫馨提醒搭機旅客及接機民眾多利用華信航空網站、APP查詢最新航班資訊。

德安航空表示，明天往返台東-蘭嶼、台東-綠島、高雄-七美、高雄-望安、七美-澎湖航線全日取消，造成不便敬請見諒。

最新風雨預測出爐 7縣市明天颱風假達標

楊柳颱風明天將登陸台灣東半部地區，中央氣象署下午4時公布最新風雨預報，雨量達標有嘉義縣、台南、台東、高雄、屏東及花蓮、宜...

影／飛到上方喊到你離開 颱風逼近中部海巡派出無人機

颱風楊柳已升級成中颱逼近台灣，中部海巡單位派出無人機沿海岸喊話，廣播使用多國語言勸遊客離開海岸，無人機飛到遊客上方不斷喊...

楊柳颱風逼近！環境部提醒「防颱5招」保命又防災

楊柳颱風逐漸逼近台灣，中央氣象署下午2時30分正式發布陸警，首波警戒區包括花蓮、台東、高雄、屏東；海警範圍則是台灣海峽、台灣東半部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。環境部今日在官方臉書提醒民眾務必提前做好防颱準備，降低強風豪雨帶來的損害。

楊柳颱風來勢洶洶 高市防孤島危機急送小型發電機進山區

高雄那瑪夏、桃源、茂林等山區遭颱風與豪雨重創，多條道路坍方中斷，好不容易搶修勉強恢復通行，如今楊柳颱風來勢洶洶，高雄又首...

楊柳颱風直逼台灣 5縣市達到停班課標準

楊柳颱風明天將登陸台灣東半部地區，中央氣象署將於今下午2時30分發布海上陸上颱風警報，根據氣象署公布的最新風雨預報，明天...

楊柳颱風明午登陸！花東、南部豪雨 東半部恐14級以上強陣風

中央氣象署下午2時30分針對楊柳颱風發布陸警，陸上首波警戒範圍包括花蓮、台東、高雄及屏東。海上警戒包括台灣海峽、台灣東半...

