颱風楊柳來襲 13日國內線航班全取消

受到颱風楊柳影響，國內線航班包含華信航空、立榮航空及德安航空等都宣布13日全數取消。

中央氣象署觀測，颱風楊柳今天下午3時的中心位置在北緯21.3度，東經126.2度，即在台東的東南東方約550公里處，以每小時29轉35公里速度，向西北西轉西北進行。

受到颱風楊柳影響，明天國內線航班全數取消。立榮航空表示，因受颱風楊柳影響，立榮航空明天國內線航班全數取消，最新航班異動資訊，請多加利用立榮航空官網或立榮航空APP查詢。

華信航空指出，明天國內線航班全天取消，將視天候狀況隨時調整航班，溫馨提醒搭機旅客及接機民眾多利用華信航空網站、APP查詢最新航班資訊。

德安航空表示，明天往返台東-蘭嶼、台東-綠島、高雄-七美、高雄-望安、七美-澎湖航線全日取消，造成不便敬請見諒。

商品推薦