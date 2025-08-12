快訊

影／飛到上方喊到你離開 颱風逼近中部海巡派出無人機

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
楊柳颱風逼近，中部海巡運用無人機喊話，多國語言廣播勸離海岸。圖／海巡署提供
楊柳颱風逼近，中部海巡運用無人機喊話，多國語言廣播勸離海岸。圖／海巡署提供

颱風楊柳已升級成中颱逼近台灣，中部海巡單位派出無人機沿海岸喊話，廣播使用多國語言勸遊客離開海岸，無人機飛到遊客上方不斷喊話，喊到遊客離開海岸。

海巡署中部分署呼籲民眾提高警覺，提早做好防颱準備，切勿前往海邊觀浪、戲水或從事任何海上活動，若違規進入管制區域，將依法裁處5萬元至25萬元罰鍰。

中部分署運用廣播器及無人機搭載喊話器進行岸際勸離廣播，除使用原有的中、英、閩南及日語外，更因應海域遊憩熱區的外籍群眾，新增越南語版本，無人機空中巡航，迅速向民眾傳遞安全警示，提升勸離效率。

楊柳颱風逼近，中部海巡沿岸廣播勸遊客離開海岸。圖／海巡署提供
楊柳颱風逼近，中部海巡沿岸廣播勸遊客離開海岸。圖／海巡署提供

