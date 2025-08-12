楊柳颱風明午登陸！花東、南部豪雨 東半部恐14級以上強陣風

中央氣象署下午2時30分針對楊柳颱風發布陸警，陸上首波警戒範圍包括花蓮、台東、高雄及屏東。海上警戒包括台灣海峽、台灣東半部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。明天一整天甚至周四清晨各地要防強風豪雨，尤其是花東、嘉義、南部及澎湖、金門。

楊柳颱風今天下午2時位在台東的東南東方約580公里之處，以每小時29轉35公里速度，向西北西轉西北進行，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風平均暴風半徑120公里，十級風平均暴風半徑40公里。

中央氣象署資深預報員朱美霖表示，楊柳颱風接近中，未來快速往西北西移動接近台灣，目前是中度颱風，移動過程中有強度增強、暴風圈擴大趨勢，預計維持中度颱風逐近接近台灣東南方海域，並且在明天中午前後接觸台灣陸地甚至登陸台東附近。明天一整天影響最劇烈，周四清晨金門、澎湖也會受到影響。

朱美霖指出，楊柳颱風風雨來得快也去得快，明天颱風中心在中午接近東半部沿海登陸，下半天至晚間移動到台灣海峽，周四清晨則從金門往中國大陸移動。

風力方面，朱美霖表示，今晚到明天風力逐漸增強，明天上午颱風接近，沿海各地都有較強陣風，尤其西南沿海偏西北風向，與地形平行，也會有較強陣風。明天下午颱風中心到台灣陸地上空，風雨影響最明顯，各地沿海都有平均風力9級，颱風中心附近的花東、蘭嶼及綠島也有較強風勢。

朱美霖說，10級以上強陣風發生機率包括雲林以南、花蓮、台東、綠島、蘭嶼，以及澎湖，尤其首當其衝的花蓮、台東、綠島、蘭嶼平均風力更可能達12到14級。

降雨方面，朱美霖指出，今晚到明天凌晨起逐漸受零星外圍環流影響，明天清晨至上午大台北、宜蘭、花蓮及東半部開始有間歇陣雨，上午至下午東半部及高屏地區雨勢增大，下午至晚間花東、嘉義以南及澎湖都有大雨或豪雨。

朱美霖表示，今天晚間起北海岸、宜蘭就有陣雨出現，明天東半部、嘉義以南有局部大雨或豪雨，花東及南部山區有豪雨以上等級降雨機率。周四白天雨勢減緩，東半部仍有間歇陣雨，西半部轉為午後雷陣雨。

朱美霖也提醒，今天晚間北海岸、東半部開始有長浪出現，明天各沿海都有3至4米以上浪高，花東、蘭嶼及綠島也有5至8米巨浪。

楊柳颱風周三影響最明顯。圖／中央氣象署提供

