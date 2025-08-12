快訊

沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 直呼「我害了柯文哲」

有機會放颱風假？楊柳颱風直逼台灣 「7縣市」明日達停班課標準

邀卓榮泰專報竟「立委席空蕩蕩」 韓國瑜動怒：太不像話

楊柳颱風明午登陸！花東、南部豪雨 東半部恐14級以上強陣風

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
氣象署今（12）日下午2時30分針對楊柳颱風發布陸警，陸上首波警戒範圍包括花蓮、台東、高雄及屏東。聯合報系資料照
氣象署今（12）日下午2時30分針對楊柳颱風發布陸警，陸上首波警戒範圍包括花蓮、台東、高雄及屏東。聯合報系資料照

中央氣象署下午2時30分針對楊柳颱風發布陸警，陸上首波警戒範圍包括花蓮、台東、高雄及屏東。海上警戒包括台灣海峽、台灣東半部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。明天一整天甚至周四清晨各地要防強風豪雨，尤其是花東、嘉義、南部及澎湖、金門。   

楊柳颱風今天下午2時位在台東的東南東方約580公里之處，以每小時29轉35公里速度，向西北西轉西北進行，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風平均暴風半徑120公里，十級風平均暴風半徑40公里。

中央氣象署資深預報員朱美霖表示，楊柳颱風接近中，未來快速往西北西移動接近台灣，目前是中度颱風，移動過程中有強度增強、暴風圈擴大趨勢，預計維持中度颱風逐近接近台灣東南方海域，並且在明天中午前後接觸台灣陸地甚至登陸台東附近。明天一整天影響最劇烈，周四清晨金門、澎湖也會受到影響。

朱美霖指出，楊柳颱風風雨來得快也去得快，明天颱風中心在中午接近東半部沿海登陸，下半天至晚間移動到台灣海峽，周四清晨則從金門往中國大陸移動。

風力方面，朱美霖表示，今晚到明天風力逐漸增強，明天上午颱風接近，沿海各地都有較強陣風，尤其西南沿海偏西北風向，與地形平行，也會有較強陣風。明天下午颱風中心到台灣陸地上空，風雨影響最明顯，各地沿海都有平均風力9級，颱風中心附近的花東、蘭嶼及綠島也有較強風勢。

朱美霖說，10級以上強陣風發生機率包括雲林以南、花蓮、台東、綠島、蘭嶼，以及澎湖，尤其首當其衝的花蓮、台東、綠島、蘭嶼平均風力更可能達12到14級。

降雨方面，朱美霖指出，今晚到明天凌晨起逐漸受零星外圍環流影響，明天清晨至上午大台北、宜蘭、花蓮及東半部開始有間歇陣雨，上午至下午東半部及高屏地區雨勢增大，下午至晚間花東、嘉義以南及澎湖都有大雨或豪雨。 

朱美霖表示，今天晚間起北海岸、宜蘭就有陣雨出現，明天東半部、嘉義以南有局部大雨或豪雨，花東及南部山區有豪雨以上等級降雨機率。周四白天雨勢減緩，東半部仍有間歇陣雨，西半部轉為午後雷陣雨。

朱美霖也提醒，今天晚間北海岸、東半部開始有長浪出現，明天各沿海都有3至4米以上浪高，花東、蘭嶼及綠島也有5至8米巨浪。

楊柳颱風周三影響最明顯。圖／中央氣象署提供
楊柳颱風周三影響最明顯。圖／中央氣象署提供

豪雨 氣象署 楊柳颱風

延伸閱讀

颱風楊柳陸警發布 估8/13中午前後登陸台東

影／楊柳颱風來襲 屏東農會估菜價還要漲1個半月

花東、雲林以南有機會放颱風假？氣象署說話了

楊柳颱風直撲台灣 桃園明是否放颱風假？今晚8時宣布

相關新聞

最新風雨預測出爐 7縣市明天颱風假達標

楊柳颱風明天將登陸台灣東半部地區，中央氣象署下午4時公布最新風雨預報，雨量達標有嘉義縣、台南、台東、高雄、屏東及花蓮、宜...

影／飛到上方喊到你離開 颱風逼近中部海巡派出無人機

颱風楊柳已升級成中颱逼近台灣，中部海巡單位派出無人機沿海岸喊話，廣播使用多國語言勸遊客離開海岸，無人機飛到遊客上方不斷喊...

楊柳颱風逼近！環境部提醒「防颱5招」保命又防災

楊柳颱風逐漸逼近台灣，中央氣象署下午2時30分正式發布陸警，首波警戒區包括花蓮、台東、高雄、屏東；海警範圍則是台灣海峽、台灣東半部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。環境部今日在官方臉書提醒民眾務必提前做好防颱準備，降低強風豪雨帶來的損害。

「楊柳」從東部登陸...宜蘭代理縣長視察抽水站

有鑑於日前南部水患嚴重，面對楊柳颱風從東部來襲，宜蘭縣不輕掉以輕心，代理縣長林茂盛今天前往茅仔寮抽水站視察抽水機組運轉，...

楊柳颱風來勢洶洶 高市防孤島危機急送小型發電機進山區

高雄那瑪夏、桃源、茂林等山區遭颱風與豪雨重創，多條道路坍方中斷，好不容易搶修勉強恢復通行，如今楊柳颱風來勢洶洶，高雄又首...

楊柳颱風直逼台灣 5縣市達到停班課標準

楊柳颱風明天將登陸台灣東半部地區，中央氣象署將於今下午2時30分發布海上陸上颱風警報，根據氣象署公布的最新風雨預報，明天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。