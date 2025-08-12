楊柳來襲！鹿港延長抽水機待命 防「颱風尾」豪雨重演

楊柳颱風明天將登陸台灣東半部地區，中央氣象署於今天下午2時30分發布海上陸上颱風警，彰化縣鹿港鎮今年七八水災災情嚴重，鹿港鎮公所今已將機動抽水機至於公會堂，為避免颱風尾釀災，預計在颱風警報解除也不會立即撤離，以隨時派上用場。

鹿港鎮長許志宏今天到抽水站視察，鹿港清潔隊也巡檢市區排水溝渠，避免大雨因淤積造成排水不易，容易淹水的公會堂、鹿港老街，則有機動抽水機直接進駐公會堂，只要雨勢達到水位，就會啟動抽水機。

今年7月8日颱風假當天彰化天氣相對穩定，但颱風警報解除後，帶來強大雨勢讓鹿港淹水嚴重，鹿港公所指出，一般在縣府一級開設結束後，臨時抽水機就會撤離，避免影響人車通行，但考量天氣可能不穩定，這次會讓臨時抽水機多待命一下，以備不時之需。

鹿港鎮公所表示，中正路以東新市區走南分圳水系，範圍相對大，水排到顏厝排水後從出海口出去，但此處沒有抽水站，以重力排水，一旦遇到滿潮水流不出去，將會向中央爭取在顏厝排水興建抽水站，才能有效解決市區淹水問題。

此外，台電彰化區營業處也嚴陣以待，目前完成防災整備工作，盤點妥設備及備料，共有196名員工、48名承攬商，調度合計244名搶修人力待命以及搶修車輛117輛(含自營86 輛、承攬商 31 輛)、小型抽水機與發電機等設備機具，全面動員嚴防強風豪雨可能帶來的災害。 楊柳颱風來襲，鹿港鎮長許志宏今天到抽水站視察，鹿港清潔隊也巡檢市區排水溝渠。圖／鹿港公所提供

