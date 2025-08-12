楊柳來襲！鹿港延長抽水機待命 防「颱風尾」豪雨重演
楊柳颱風明天將登陸台灣東半部地區，中央氣象署於今天下午2時30分發布海上陸上颱風警，彰化縣鹿港鎮今年七八水災災情嚴重，鹿港鎮公所今已將機動抽水機至於公會堂，為避免颱風尾釀災，預計在颱風警報解除也不會立即撤離，以隨時派上用場。
鹿港鎮長許志宏今天到抽水站視察，鹿港清潔隊也巡檢市區排水溝渠，避免大雨因淤積造成排水不易，容易淹水的公會堂、鹿港老街，則有機動抽水機直接進駐公會堂，只要雨勢達到水位，就會啟動抽水機。
今年7月8日颱風假當天彰化天氣相對穩定，但颱風警報解除後，帶來強大雨勢讓鹿港淹水嚴重，鹿港公所指出，一般在縣府一級開設結束後，臨時抽水機就會撤離，避免影響人車通行，但考量天氣可能不穩定，這次會讓臨時抽水機多待命一下，以備不時之需。
鹿港鎮公所表示，中正路以東新市區走南分圳水系，範圍相對大，水排到顏厝排水後從出海口出去，但此處沒有抽水站，以重力排水，一旦遇到滿潮水流不出去，將會向中央爭取在顏厝排水興建抽水站，才能有效解決市區淹水問題。
此外，台電彰化區營業處也嚴陣以待，目前完成防災整備工作，盤點妥設備及備料，共有196名員工、48名承攬商，調度合計244名搶修人力待命以及搶修車輛117輛(含自營86 輛、承攬商 31 輛)、小型抽水機與發電機等設備機具，全面動員嚴防強風豪雨可能帶來的災害。
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人朝聖報現況
▪️有颱風假？楊柳颱風最新各地侵襲機率曝、3地達97% 今將海陸警齊發
▪️侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現
▪️中颱楊柳恐強風豪雨1張圖看「風險區」 淹水警戒和易致災地區曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言