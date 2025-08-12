颱風楊柳逼近 屏縣府送物資、台電進駐小琉球
颱風楊柳將襲台，屏東縣政府攜手慈善團體彙整1898份物資，發送至先前受到豪雨影響的受災民眾；另外，台電屏東區處也加派人力提前進駐恆春及小琉球，全面防災。
屏縣府今天新聞稿表示，7月底豪雨，屏東縣累積直逼莫拉克風災的驚人雨量，造成山區及鄉鎮道路多處坍方中斷，許多弱勢民眾與獨居長輩，因連日豪雨無法外出，影響工作與生活，而颱風楊柳又即將襲台，為避免才結束的豪雨災害尚未復原，新的颱風又造成災害影響，攜手屏東縣佛教會、屏東縣慧光圓通普賢文教基金會、屏東縣幸福物資銀行委辦單位高雄市慈善團體聯合總會等發送物資。
屏縣府提及，共調度1254份生活物資至高樹、三地門、麟洛、內埔、萬巒、泰武、佳冬、新埤、春日、枋寮、牡丹及恆春等鄉鎮公所，配送至弱勢家戶；佛教慈濟慈善事業基金會屏東分會配送644份生活物資，結合各鄉鎮強化獨老執行單位，共同關懷獨居長輩。團隊並同步檢視山地共21處易成孤島地區備災物資準備狀況，確保民眾都能平安度過災害。
台電屏東區處長仇忠銘表示，今天已加派人力進駐恆春、小琉球等地區，並已備妥搶修人員142名，昇空車41台、吊臂車27台及大小型工程車53台等設備機具全力戒備。
另外，今天下午2時30分，屏東縣政府成立颱風楊柳災害應變中心一級開設，呼籲民眾全面防颱。
