快訊

沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 直呼「我害了柯文哲」

有機會放颱風假？楊柳颱風直逼台灣 「7縣市」明日達停班課標準

邀卓榮泰專報竟「立委席空蕩蕩」 韓國瑜動怒：太不像話

颱風楊柳逼近 屏縣府送物資、台電進駐小琉球

中央社／ 屏東縣12日電

颱風楊柳將襲台，屏東縣政府攜手慈善團體彙整1898份物資，發送至先前受到豪雨影響的受災民眾；另外，台電屏東區處也加派人力提前進駐恆春及小琉球，全面防災。

屏縣府今天新聞稿表示，7月底豪雨，屏東縣累積直逼莫拉克風災的驚人雨量，造成山區及鄉鎮道路多處坍方中斷，許多弱勢民眾與獨居長輩，因連日豪雨無法外出，影響工作與生活，而颱風楊柳又即將襲台，為避免才結束的豪雨災害尚未復原，新的颱風又造成災害影響，攜手屏東縣佛教會、屏東縣慧光圓通普賢文教基金會、屏東縣幸福物資銀行委辦單位高雄市慈善團體聯合總會等發送物資。

屏縣府提及，共調度1254份生活物資至高樹、三地門、麟洛、內埔、萬巒、泰武、佳冬、新埤、春日、枋寮、牡丹及恆春等鄉鎮公所，配送至弱勢家戶；佛教慈濟慈善事業基金會屏東分會配送644份生活物資，結合各鄉鎮強化獨老執行單位，共同關懷獨居長輩。團隊並同步檢視山地共21處易成孤島地區備災物資準備狀況，確保民眾都能平安度過災害。

台電屏東區處長仇忠銘表示，今天已加派人力進駐恆春、小琉球等地區，並已備妥搶修人員142名，昇空車41台、吊臂車27台及大小型工程車53台等設備機具全力戒備。

另外，今天下午2時30分，屏東縣政府成立颱風楊柳災害應變中心一級開設，呼籲民眾全面防颱。

楊柳颱風

延伸閱讀

颱風楊柳陸警發布 估8/13中午前後登陸台東

立榮航空受楊柳颱風影響 13日國內線航班全數取消

受楊柳颱風影響 金門明天成「關島」海空交通全停擺

打工遇颱風停班可能無薪？雇主要求上班可拒絕 打工權益一次看清楚

相關新聞

最新風雨預測出爐 7縣市明天颱風假達標

楊柳颱風明天將登陸台灣東半部地區，中央氣象署下午4時公布最新風雨預報，雨量達標有嘉義縣、台南、台東、高雄、屏東及花蓮、宜...

影／飛到上方喊到你離開 颱風逼近中部海巡派出無人機

颱風楊柳已升級成中颱逼近台灣，中部海巡單位派出無人機沿海岸喊話，廣播使用多國語言勸遊客離開海岸，無人機飛到遊客上方不斷喊...

楊柳颱風逼近！環境部提醒「防颱5招」保命又防災

楊柳颱風逐漸逼近台灣，中央氣象署下午2時30分正式發布陸警，首波警戒區包括花蓮、台東、高雄、屏東；海警範圍則是台灣海峽、台灣東半部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。環境部今日在官方臉書提醒民眾務必提前做好防颱準備，降低強風豪雨帶來的損害。

「楊柳」從東部登陸...宜蘭代理縣長視察抽水站

有鑑於日前南部水患嚴重，面對楊柳颱風從東部來襲，宜蘭縣不輕掉以輕心，代理縣長林茂盛今天前往茅仔寮抽水站視察抽水機組運轉，...

楊柳颱風來勢洶洶 高市防孤島危機急送小型發電機進山區

高雄那瑪夏、桃源、茂林等山區遭颱風與豪雨重創，多條道路坍方中斷，好不容易搶修勉強恢復通行，如今楊柳颱風來勢洶洶，高雄又首...

楊柳颱風直逼台灣 5縣市達到停班課標準

楊柳颱風明天將登陸台灣東半部地區，中央氣象署將於今下午2時30分發布海上陸上颱風警報，根據氣象署公布的最新風雨預報，明天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。