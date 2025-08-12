聽新聞
搭機注意！楊柳颱風亂航班 明天國內線全數取消
柳颱風明天將登陸台灣東半部地區，中央氣象署今海陸警齊發，陸上波警戒範圍包括花蓮、台東、高雄及屏東。海上警戒包括台灣海峽、台灣東半部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。除了離島船隻，航空航班也有異動，明（13日）立榮航空、華信航空、德安航空等國內線全部取消。
立榮航空表示，受楊柳颱風影響，立榮航空8月13日國內航線全數取消，兩岸航線部分，旅客可利用長榮航空網站查詢最新班機動態。
華信航空表示，受楊柳颱風影響，華信航空明（13日）國內航班全天取消，並將視天候狀況隨時調整航班。
德安航空公告，受到楊柳航空影響，本公司13日往返台東-蘭嶼、台東-綠島、高雄-七美、高雄-望安、七美-澎湖航線，全日取消，造成不便，敬請見諒。
