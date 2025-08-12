快訊

沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 直呼「我害了柯文哲」

有機會放颱風假？楊柳颱風直逼台灣 「7縣市」明日達停班課標準

邀卓榮泰專報竟「立委席空蕩蕩」 韓國瑜動怒：太不像話

聽新聞
0:00 / 0:00

受楊柳颱風影響 金門明天成「關島」海空交通全停擺

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
受楊柳颱風影響，金門海空交通大受影響，華信航空宣布，明天往返台灣的班機全天取消。記者蔡家蓁／翻攝
受楊柳颱風影響，金門海空交通大受影響，華信航空宣布，明天往返台灣的班機全天取消。記者蔡家蓁／翻攝

楊柳颱風影響，金門海空交通大受影響，立榮航空與華信航空宣布，明天往返台灣的班機全天取消；此外，小三通部分，金門港務處今天也指出，依據小三通天候影響停航機制，明天金門往返廈門、泉州之間的客運航線，全部停駛。

受楊柳颱風影響，國內兩大航空公司立榮航空與華信航空下午宣布，明日金門所有國內線航班全天取消，民眾如有返台或來金規劃，務必留意最新航班訊息。

金門縣港務處則表示，今日金泉航線部分班次調整；明日，考量風浪可能會變大，金廈航線與金泉航線將全面停航一整天，無論金門前往廈門或泉州方向，均無船班行駛。

金門縣港務處提醒旅客，搭船前應主動聯繫各船公司確認航班情況，或電洽港務處（082-324280）查詢最新資訊。不便之處，敬請見諒。

受楊柳颱風影響，金門海空交通大受影響，立榮航空宣布，明天往返台灣的班機全天取消。記者蔡家蓁／翻攝
受楊柳颱風影響，金門海空交通大受影響，立榮航空宣布，明天往返台灣的班機全天取消。記者蔡家蓁／翻攝
金門港務處今天也指出，依據小三通天候影響停航機制，明天金門往返廈門、泉州之間的客運航線，全部停駛。記者蔡家蓁／翻攝
金門港務處今天也指出，依據小三通天候影響停航機制，明天金門往返廈門、泉州之間的客運航線，全部停駛。記者蔡家蓁／翻攝

楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳撲台 台灣人壽與中信產啟動緊急應變關懷服務

影／楊柳颱風來襲 屏東農會估菜價還要漲1個半月

楊柳颱風逼近！環境部提醒「防颱5招」保命又防災

颱風楊柳近...台東熱氣球嘉年華暫停 豐榮里供應沙包民眾領取

相關新聞

最新風雨預測出爐 7縣市明天颱風假達標

楊柳颱風明天將登陸台灣東半部地區，中央氣象署下午4時公布最新風雨預報，雨量達標有嘉義縣、台南、台東、高雄、屏東及花蓮、宜...

影／飛到上方喊到你離開 颱風逼近中部海巡派出無人機

颱風楊柳已升級成中颱逼近台灣，中部海巡單位派出無人機沿海岸喊話，廣播使用多國語言勸遊客離開海岸，無人機飛到遊客上方不斷喊...

楊柳颱風逼近！環境部提醒「防颱5招」保命又防災

楊柳颱風逐漸逼近台灣，中央氣象署下午2時30分正式發布陸警，首波警戒區包括花蓮、台東、高雄、屏東；海警範圍則是台灣海峽、台灣東半部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。環境部今日在官方臉書提醒民眾務必提前做好防颱準備，降低強風豪雨帶來的損害。

楊柳颱風來勢洶洶 高市防孤島危機急送小型發電機進山區

高雄那瑪夏、桃源、茂林等山區遭颱風與豪雨重創，多條道路坍方中斷，好不容易搶修勉強恢復通行，如今楊柳颱風來勢洶洶，高雄又首...

楊柳颱風直逼台灣 5縣市達到停班課標準

楊柳颱風明天將登陸台灣東半部地區，中央氣象署將於今下午2時30分發布海上陸上颱風警報，根據氣象署公布的最新風雨預報，明天...

楊柳颱風明午登陸！花東、南部豪雨 東半部恐14級以上強陣風

中央氣象署下午2時30分針對楊柳颱風發布陸警，陸上首波警戒範圍包括花蓮、台東、高雄及屏東。海上警戒包括台灣海峽、台灣東半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。