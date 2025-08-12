聽新聞
受楊柳颱風影響 金門明天成「關島」海空交通全停擺
受楊柳颱風影響，金門海空交通大受影響，立榮航空與華信航空宣布，明天往返台灣的班機全天取消；此外，小三通部分，金門港務處今天也指出，依據小三通天候影響停航機制，明天金門往返廈門、泉州之間的客運航線，全部停駛。
受楊柳颱風影響，國內兩大航空公司立榮航空與華信航空下午宣布，明日金門所有國內線航班全天取消，民眾如有返台或來金規劃，務必留意最新航班訊息。
金門縣港務處則表示，今日金泉航線部分班次調整；明日，考量風浪可能會變大，金廈航線與金泉航線將全面停航一整天，無論金門前往廈門或泉州方向，均無船班行駛。
金門縣港務處提醒旅客，搭船前應主動聯繫各船公司確認航班情況，或電洽港務處（082-324280）查詢最新資訊。不便之處，敬請見諒。
