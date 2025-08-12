楊柳中颱將來襲！雲林漁民搶收牡蠣 中秋烤蚵恐缺貨

颱風暴雨重創雲林一整月，放晴沒幾天楊柳中颱又來襲，雲林沿海養蚵漁民今早趕忙出海搶收牡蠣，一船船運進港，還沒熟成的蚵則整棚拖進內陸排水避風，接連風雨蚵價水漲船高，每台斤漲約2、30，突破200元大關，漁民憂心照此下去，中秋節烤蚵旺季恐將缺貨，又另有一波漲幅。

雲林海域每年中秋節前後，進入烤蚵旺季，也是牡蠣採收季節，受先前一波波風雨影響，造成蚵的成長減慢，如今中颱楊柳又將在明天入侵，口湖鄉金湖漁港今早出現搶收農忙景象，一船船滿載牡蠣的漁船運進港，起落架吊沒停，貨車忙進忙出運蚵分銷。

有的漁民忙著洗蚵，發送給零售盤商，曾姓漁民說，每年中秋節各地烤蚵需求相當高，也是漁民採蚵旺季，雖距中秋節還有一段時間，但許多養在淺海區的牡蠣已開始成熟，再過一個月就可長得更飽滿，不過先前因接連風雨，蔬菜變貴，吃海鮮的人變多，蚵的需求多他們只能趕著提前採收。

漁民說，今年的蚵品質好，需求高蚵價也上揚，原本每台斤180到200元，目前已漲至200至210元，站上兩百元大關。因蚵價好加上颱風來襲，怕被颱風收走，大家趕著搶收，目前供應量還算充足，但他們擔心提前採收，到中秋收成尾聲，颱風再來恐有缺貨之虞，將又會帶動另一波漲價。

今天上午除了搶收，有的再過一個多月才成熟的蚵，漁民將整個蚵棚拖進港域防波堤內防颱避風，有人則索性拖至內陸大排持續放養，到接近中秋再採收，供應烤蚵所需。 楊柳中颱即將來襲，養在外海的蚵棚，蚵農一大早出海搶收，並趕著洗蚵運銷上市。記者蔡維斌／攝影 楊柳中颱即將來襲，養在外海的蚵棚，蚵農一大早出海搶收，並趕著洗蚵運銷上市。記者蔡維斌／攝影 有的蚵還沒熟成，漁民把蚵棚拖進港區暫置在防波堤內側，以防被風浪捲走。記者蔡維斌／攝影 楊柳中颱即將來襲，養在外海的蚵棚，蚵農一大早出海搶收，運銷上市。記者蔡維斌／攝影 楊柳中颱即將來襲，養在外海的蚵棚，蚵農一大早出海搶收，一船船滿載蚵的漁船運入港。記者蔡維斌／攝影

商品推薦