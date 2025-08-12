影／楊柳颱風來襲 屏東農會估菜價還要漲1個半月

接連颱風來襲又受西南氣流影響，雨下個不停，加上又有楊柳颱風進逼，屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文觀察，葉菜類受颱風雨水影響受損慘重，預估菜價漲幅還要45天葉菜類的價格才會回穩。

屏東縣九如鄉農會超市販售葉菜一掃而空，超市人員今忙著補貨 ；「風災、水災影響最大，瓜果類無法授粉，葉菜被暴風雨颱風葉片掃爛了」，龔泰文說，僅少數幸運地區沒淹水，菜都爛掉，產量少，接連又一直下雨，沒有太陽，植物無法生長。

龔泰文說，農民現階段大多在復耕，原本大約一個月後葉菜類價格趨穩，但現今楊柳颱風又要來了，若楊柳颱風帶來大量風雨釀災，葉菜類飆漲要再延續15天，還要忍受約45天很貴的菜價。

「農會超市的菜價漲1成」，龔泰文說，農會超市有小農供貨，或農會對農會之間調貨，可以穩定物價，讓會員或民眾都可以消費得起，價格會控制在成本以上，利潤少賺一點，不哄抬價格，有些傳統市場葉菜漲約5倍，農會超市會盡可能以公平方式呈現。

家庭主婦王媽媽說，菜市場的菜都「貴桑桑」，颱風前空心菜一把才25元，颱風過後1把變50元；地瓜葉颱風前1包15元，現在變成1包35元、3包100元，有些菜也買不到，像是茄子想吃都買不到了。

龔泰文說，受颱風下雨影響，農損嚴重，香蕉、蓮霧、檸檬、金桔等根系都泡水，農民怕颱風一直來，也怕繼續淹水，現在是農曆6月上旬，一般來說會在農曆7月開始栽種那時雨水也差不多停了，「今年不知道何時雨水才會停」。

龔泰文說，九如鄉是平地也很怕雨水下太多，雖然九如鄉不會淹水但會積水，積水也是很麻煩。他也提醒農民，一定要加強田區的排水管裡，堵住趕快清除。已經復耕，因為根系泡水受損了，要從葉面施肥、殺菌。 屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文觀察，接連颱風來襲，恐讓菜價飆漲45天，才會慢慢回穩。記者劉星君／攝影 屏東縣九如鄉農會超市葉菜類區，價格約漲了1倍。記者劉星君／攝影 民眾在九如鄉農會超市採買葉菜。記者劉星君／攝影 民眾在九如鄉農會超市採買葉菜。記者劉星君／攝影

