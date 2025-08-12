楊柳颱風逼近 台電逾4000搶修人力嚴陣以待

楊柳颱風進逼台灣本島，台電表示，已完成防災設備及備料盤點作業，並動員逾4000名搶修人力、備妥車輛與機具待命，必要時將迅速啟動支援機制。本次楊柳颱風襲台，東半部及南部首當其衝，針對山區及離島等易受風災影響與外界斷聯地區，台電已提前完成整備，並將運用無人機協助巡查，提升災情掌握速度及復電效率，致力將颱風對民眾用電的影響降至最低。

台電表示，本次楊柳颱風襲台，其路徑由花東登陸並穿過台灣，預估東部及南部地區受影響程度較大，對此台電已整合全台人力及設備資源，並啟動跨區支援機制，總計部署超過4000名搶修人力、逾2800輛搶修車輛及逾1700台搶修機具，動員最大能量投入修復作業，針對部分山區及離島地區，台電也超前部署派遣人力進駐，全力戒備颱風帶來的衝擊。

台電強調，針對颱風造成的停電事故，復電程序採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則，從變電所開始，接著是主要線路，最後是支線，逐步恢復供電，並採先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施。台電將積極搶修儘快復電，惟搶修進度仍會受到風雨情況、交通路況及停電範圍等影響，敬請民眾諒解。

台電也呼籲民眾加強防颱措施，如加強固定招牌看板、移除懸掛物，如遇電線掉落與外露，請勿碰觸並立即通知台電處理。對於易積水地區之地下室，可於出入口裝置防水閘門或堆置砂包擋水，加強防範地下室淹水。此外，如有抽水站等不能停電的相關單位或設備，或是須24小時使用維生設備之用戶，請及早自備發電機或不斷電設備。

台電提醒，民眾若發生停電事故，可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或是台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，即可查詢或通報停電資訊，將台電「1911」客服專線保留給無法使用網路或仍習慣打電話的用戶通聯使用。

